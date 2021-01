Elon Musk wspiera bitcoina. Kurs wystrzelił

Twitter

Oprócz „redditowej rewolucji” na WallStreet, w ostatnich dniach przybrała na sile druga moda – tweety (lub innego rodzaju działania) znanych ludzi na temat instrumentów finansowych, czego efektem są znaczne ruchy cenowe wspominanych przez nich instrumentów.

Najświeższy przypadek to bitcoin – najbardziej znana na świecie krytpowaluta, która osiągnęła 8 stycznia rekord wszech czasów na poziomie ok. 42 tys. dolarów. Od tamtego czasu znajdowała się w ruchu korekcyjnym, który w najniższym momencie osiągnął kurs bliski 29 tys. dolarów, czyli ponad 30 proc. poniżej szczytu.

Tak było jeszcze dwa dni temu. Jednak dzisiaj wszystko się zmieniło za sprawą Elona Muska. Wystarczyło, żeby twórca Tesli zmienił swój opis w sekcji bio na twitterowym profilu umieszczając wyraz i ikonkę bitcoina i kurs bitcoina w przeciągu godziny zyskał 10 proc.

Jeszcze tuż po godz. 9 kurs bitcoina wynosił ok. 32 tys. dolarów, by po godzinie wzrosnąć do ok. 38 tys. dolarów. Po godz. 13 kurs bitcoina, po lekkiej korekcie, zbliża się do 37 tys. dolarów. Po południu korekta dzisiejszych wzrostów pogłębia się i o godz. 18 kurs bitcoina kształtuje się na poziomie 35,8 tys. dolarów, co ogranicza jego dzisiejsze wzrosty do 7,5 proc.

In retrospect, it was inevitable — Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2021

Dodatkowo wkrótce po zmianie opisu, Musk umieścił tajemniczego twitta o treści „In retrospect, it was inevitable.” Być może oznacza to, że jakaś wzmianka o bitcoinie na twitterowym profilu najbogatszego człowieka na świecie musiała się wydarzyć.

W ostatnich dnia Musk, którego twitterowy profil obserwuje blisko 44 mln osób, przychylnie wypowiadał się także na temat „Cyberpunk 2077” CD Projektu. Pisał m.in. o możliwości gry w najświeższą superprodukcję polskiej spółki w samochodach Tesla. Mógł to być, oprócz zamykania „szortów” na CD Projekt, jeden z powodów wzrostów, jakie kurs spółki notował w ostatnich dniach. Kurs największego polskiego producenta gier wzrósł w ostatnich dniach z 240 do 375 zł, a tylko na czwartkowej sesji wzrost wyniósł blisko 16 proc. Dziś jednak, pomimo twitta Muska, notowania CD Projektu mocno korygują wczorajsze wzrosty.

Właściciel Tesli twittował także ostatnio na temat spółki GameStop, na której inwestorzy z Reddita utarli nosa funduszom. Wsparł w ten sposób „redditową rewolucję”, bowiem po jego twicie akcje spółki zaczęły jeszcze szybciej piąć się w górę.

To nie pierwsza „przygoda” Muska z bitcoinem. Dotychczas jednak wpisy Muska odnosiły się do prób oszustw, jakie miały miejsce na Twitterze. W ubiegłym roku niezidentyfikowani hakerzy uzyskali dostęp do twitterowych kont m.in. Elona Muska, Baracka Obamy, Billa Gatesa, Joe Bidena i wielu innych znanych osób, próbując naciągnąć internautów na wysłanie oszustom pieniędzy w formie bitcoinów. Zwykle jednak nie mamy do czynienia z włamaniami na konta, ale zakładaniem kont, które podszywają się pod znanych ludzi. W jednej z wymian zdań właśnie na temat takich twitterowych oszustów, Musk ujawnił swój stan posiadania bitcoinów.