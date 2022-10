Elon Musk wciąż zmienia zdanie. SpaceX jednak będzie finansował Starlinki dla Ukrainy

Elon Musk ogłosił w sobotę na Twitterze, że jego firma SpaceX będzie nadal finansowała dostęp do internetu przez terminale Stalink na Ukrainie. Dzień wcześniej Musk ostrzegał, że SpaceX nie będzie mógł bezterminowo finansować tej usługi dla Ukrainy.

"Do diabła z tym... chociaż Starlink wciąż traci pieniądze, a inne firmy dostają miliardy dolarów z pieniędzy podatników, będziemy nadal finansować rząd Ukrainy za darmo" - napisał Musk na Twitterze.

The hell with it … even though Starlink is still losing money & other companies are getting billions of taxpayer $, we’ll just keep funding Ukraine govt for free