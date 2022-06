Elon Musk rezygnuje ze zwolnień w Tesli, ale podwyżek też nie będzie

fot. MICHELE TANTUSSI / / Reuters

Najbogatszy człowiek świata wycofał się z pomysłu zwolnienia blisko 10 tys. pracowników Tesli. Tym samym odwołał swoją decyzję, która wyciekła do mediów za sprawą treści jego e-maila. Zapowiedział w nim konieczność redukcji etatów w firmie o 10 proc.

Jak poinformował Reuters, powołując się na odpowiedź Muska na wiadomość na Twitterze, właściciel Tesli zrezygnował z pomysłu zwolnienia dużej części pracowników. Ta sama agencja przed kilkoma dniami podała informację, że Musk wysłał do kierowników firmy e-maila, w którym miał zapowiedzieć redukcję etatów. Miała ona objąć 10 proc. kadry, co przełożyłoby się na ok. 10 tys. osób – producent aut elektrycznych zatrudnia ok. 100 tys. pracowników.

Swoją decyzję o zwolnieniach argumentował „złymi przeczuciami”, jeżeli chodzi o niedaleką przyszłości amerykańskiej gospodarki. W odpowiedzi na pytania Reutersa miał on wskazać, że do redukcji etatów nie dojdzie, ale pracownicy Tesli nie mają co liczyć na podwyżki.

To nie jedyna sytuacja z ostatnich tygodni, która stawia Elona Muska jako pracodawcę w złym świetle. Nie tak dawno pisaliśmy o e-mailach, które pojawiły się na serwisie społecznościowym Reddit, a których autorem był Musk. Wynikało z nich, że pracownicy Tesli mają odgórny zakaz jakiejkolwiek pracy zdalnej. Jak podkreślił Musk, jeżeli osoba nie pojawi się w biurze, to oznacza, że złożyła rezygnację.

AB