Elon Musk rezygnuje z kierowania Twitterem. Spekulacje o następcy

"Popsuł" Twittera, a teraz odchodzi. Elon Musk poinformował na Twitterze, że zrezygnuje z funkcji szefa tej platformy społecznościowej. Zastąpić ma go Linda Yaccarino, odpowiedzialna za dział reklamy w spółce medialnej NBCUniversal - powiadomił w nocy z czwartku na piątek amerykański dziennik "Wall Street Journal".

"Z radością ogłaszam, że zatrudniłem nową prezes Twittera, która rozpocznie pracę za około sześć tygodni. Moja rola (w firmie) zmieni się. Będę odtąd dyrektorem zarządzającym i głównym dyrektorem ds. technologii, nadzorującym produkt, oprogramowanie i administratorów" - oświadczył Musk.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!



My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.