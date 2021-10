Elon Musk przeniesie kwaterę główną Tesli z Kalifornii do Teksasu

fot. Hannibal Hanschke/Pool / / FORUM

Elon Musk zapowiedział w telekonferencji z inwestorami, że przeniesie kwaterę główną swojej firmy produkującej samochody elektryczne Tesla z Kalifornii do Teksasu, tłumacząc to wysokimi kosztami utrzymania i cenami mieszkań w tym stanie - podaje w piątek "The Hill".

Główne biura Tesli zostaną przeniesione z Palo Alto do Austin, ale - jak powiedział Musk - jego firma nie wyprowadzi się całkowicie z Kalifornii.

Rozbudowane zostaną możliwości produkcyjne w Fremont w tym stanie, oraz fabryki w Navadzie. "Chcę, by było to jasne, nadal będziemy rozwijać naszą działalność w Kalifornii" - dodał Musk.

Wyjaśnił też, że okolice Zatoki San Francisco nie pozwalają już jednak na wystraczający rozwój jego firmy.

Bay Area Economy Institute, ośrodek badawczy rejonu Zatoki San Francisco, podaje, że koszty życia w tym regionie wzrosły w latach 2000 - 2015 o 78,4 proc.

Sam Musk przeprowadził się niedawno do Austin, co według CNBC pozwoli mu na płacenie niższych podatków.

"The Hill" przypomina, że Musk wdawał się w konflikty z rządem stanowym. W maju 2020 roku wbrew zakazom władz Kalifornii, uruchomił swoją fabrykę Tesli w tym stanie. Zagroził, że jeśli Kalifornia nie zniesie restrykcji związanych z pandemią, to zakłady Tesli zostaną przeniesione do Nevady. (PAP)

