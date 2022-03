Elon Musk przekaże Ukrainie kolejne terminale internetowe Starlink

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował na Twitterze, że rozmawiał z Elonem Muskiem i uzgodniono, iż Ukraina otrzyma kolejne terminale internetowe Starlink.

Po rozmowie z szefem SpaceX prezydent Ukrainy zaznaczył, że już w przyszłym tygodniu Ukraina otrzyma kolejne terminale satelitarnego dostępu do Internetu Starlink.

"Rozmawiałem z Elonem Muskiem. Jestem mu wdzięczny za wspieranie Ukrainy słowami i czynami" - napisał na Twitterze Zełenski.

Talked to @elonmusk. I’m grateful to him for supporting Ukraine with words and deeds. Next week we will receive another batch of Starlink systems for destroyed cities. Discussed possible space projects 🚀. But I’ll talk about this after the war.