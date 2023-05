Nie następca, a następczyni. Musk oddaje stery w Twitterze

Elon Musk mianował nowego dyrektora generalnego Twittera zaledwie pół roku po tym, jak sam zasiadł na fotelu CEO. Została nim Lidia Yaccarino, była szefowa reklamy w NBCUniversal. Pracę zacznie już za sześć tygodni.

Najwyraźniej pierwsze doniesienia o rezygnacji z szefowania platformą nie były typowym Muskowym śmieszkowaniem na Twitterze. Elon Musk nie odpuści jednak tak łatwo - nadal pozostanie prezesem wykonawczym i dyrektorem ds. technologii. Lidia Yaccarino skupi się przede wszystkim na zarabianiu pieniędzy dla platformy poprzez nadzór nad operacjami biznesowymi, co miliarderowi nie wychodziło najlepiej.

"Nie mogę się doczekać współpracy z Lindą w celu przekształcenia platformy w X, aplikację do wszystkiego" - poinformował Musk.

I am excited to welcome Linda Yaccarino as the new CEO of Twitter!@LindaYacc will focus primarily on business operations, while I focus on product design & new technology.



Looking forward to working with Linda to transform this platform into X, the everything app. https://t.co/TiSJtTWuky