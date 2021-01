Elon Musk nie przestaje chwalić „Cyberpunka 2077”

fot. Mike Blake / Reuters

Elon Musk ponownie przychylnie wypowiedział się o grze CD Projektu. Opinia najbogatszego człowieka świata to jedno ze źródeł ostatnich zwyżek akcji spółki.

„W Cyberpunku nawet poprawki dosłownie mają poprawki, ale… to świetna gra” – napisał Musk na Twitterze. Założyciel Tesli, którego obserwuje 43,7 mln kont, odnosił się do ostatniego zestawu łatek do gry.

With Cyberpunk, even the hotfixes literally have hotfixes, but … great game — Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2021

Nie jest to pierwszy pozytywny wpis najbogatszego człowieka na świecie (majątek szacowany na ok. 200 mld USD w większości składa się z akcji Tesli) o grze polskiego producenta. Wczoraj Musk pochwalił „niesamowitą estetykę Cyberpunka”. Co więcej, prezentując nową wersję tesli model s, miliarder dodał, że na pokładowym komputerze można uruchomić „Cyberpunka 2077” oraz „Wiedźmina 3”.

The esthetics of Cyberpunk are incredible btw. The interior design is👌. — Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2021

Wpisy Elona Muska z pewnością pomogły CD Projektowi zyskać nieco w oczach inwestorów z całego świata po tym, jak wizerunek spółki ucierpiał po premierze „Cyberpunka 2077”, który okazał się być grą pełną błędów i w którą trudno było grać na konsolach starszej generacji.

CD Projekt wraca do gry

W ostatnich dniach CD Projekt jest także pod wpływem inwestorskiej gorączki z Wall Street. Na akcjach polskiej spółki wiele zagranicznych funduszy zajmowało krótkie pozycje, z których w wyniku „gamestopowej rewolucji” byli „wyciskani”, co zmuszało je do zamykania pozycji.

W trakcie czwartkowej sesji akcje CD Projektu zdominowały handel na GPW. Wartość obrotu na papierach producenta gier przekroczyła 2,3 mld zł, co odpowiadało za 2/3 obrotów na całym głównym parkiecie.

W czwartek akcje CD Projektu podrożały o 15,58 proc. do 365 zł. To poziom obserwowany ostatnio 10 grudnia, czyli w dniu premiery „Cyberpunka 2077”. Jeszcze tydzień temu, w piątek 22 stycznia, CD Projekt był wyceniany po 250 zł za akcję – od tamtej pory mamy więc do czynienia z 46-procentowym wzrostem jednej z największych spółek na GPW, która cieszy się bardzo dużą popularnością wśród inwestorów indywidualnych.

Rzecz jasna trudno uznawać za pewnik, że ostatnia podbitka na akcjach CD Projektu się utrzyma. Z pewnością jednak inwestorzy, którzy kupowali akcje pod premierę "Cyberpunka", zyskali możliwość wyjścia z tej inwestycji z nie najgorszym wynikiem. Historyczny rekord na akcjach producenta gier padł 7 grudnia i wynosił 464 zł i aby wrócić do tamtych poziomów, spółka musiałaby podrożeć jeszcze o ponad 27 proc. W dłuższym terminie sukces CD Projektu zależny będzie od tempa i skali "łatania" najnowszej gry, a następnie dalszego rozwijania tytułu (o nowe dodatki, tryb multiplayer etc.). Medialne wsparcie ze strony Elona Muska z pewnością będzie więc spółce i jej akcjonariuszom przydatne także w przyszłości.

[Aktualizacja]: Na starcie piątkowej sesji akcje CD Projektu mocno taniały.O 09:09 kurs spadał o 8 proc., do 335 zł.

Michał Żuławiński