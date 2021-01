Elon Musk najbogatszym człowiekiem świata

fot. Brendan McDermid / Reuters

Elon Musk wyprzedził Jeffa Bezosa i stał się najbogatszym człowiekiem na świecie - podało CNBC. Majątek założyciela Tesli sięga 185 mld dolarów.

W rok 2020 Musk wchodził z majątkiem wycenianym na 27 mld dolarów i ledwie łapał się do pierwszej 50 najbogatszych ludzi świata. Kolejne miesiące przyniosły jednak szaleńczy rajd akcji Tesli, której wycena sięga już 755 mld dolarów. Cały rok 2020 spółka zamknęła na 743-proc. plusie. To właśnie ta spółka odpowiada za większość majątku Muska.

Także w czwartek od początku sesji akcje Tesli mocno drożeją (o 5 proc.), co pozwoliło Muskowi wyprzedzić dotychczasowego lidera rankingu - Jeffa Bezosa. Jego majątek sięga obecnie 184 mld dolarów. Amazon wprawdzie również jest dziś na plusie, skala wzrostów nie przekracza jednak 2 proc.

Podium uzupełnia Bill Gates z majątkiem na poziomie 132 mld dolarów. Warto dodać, że Musk od początku 2020 roku zyskał więcej, niż w sumie posiada wspomniany Gates. Majątkiem powyżej 100 mld dolarów (114 mld) może pochwalić się także Bernard Arnault. Piąty Zuckerberg znajduje się tuż poniżej tej granicy.

Warto dodać, że Telsa poinformowała ostatnio, że w ostatnim kwartale do klientów trafiło 180 570 aut, najwięcej w historii. Oznacza to, że firmie nie udało się zrealizować celu na cały 2020 rok: do nabywców miało bowiem dotrzeć pół miliona samochodów - zabrakło raptem 450 sztuk. Wynik i tak był jednak o 36 proc. lepszy niż rok wcześniej. Nie przeszkodziło to akcjonariuszom i w 2021 roku Tesla kontynuuje giełdowy rajd.

Sam majątek miliarderów to przede wszystkim akcje, te z kolei podlegają regularnej wycenie, a co za tym idzie i silnym wahaniom. Ranking tym samym dość szybko się dezaktualizuje, zależnie od giełdowej sytuacji.

