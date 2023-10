Elon Musk krytykowany. X rozprzestrzenia dezinformacje o ataku Hamasu?

Rezerwiści wracają do Izraela na pokładzie polskiego samolotu wojskowego W poniedziałek wieczorem izraelscy obywatele powrócili z Polski do ojczyzny na pokładzie samolotu polskich sił zbrojnych; te osoby będą bronić Izraela, a także dołączą do swoich pogrążonych w żałobie rodzin - przekazał we wtorek na platformie X (d. Twitterze) ambasador Izraela w Polsce Yacov Livne.