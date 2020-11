Elon Musk już prawie najbogatszym człowiekiem na świecie

fot. Paul Hennessy / ZUMA Press

Elon Musk nie zwalnia tempa i pnie się na sam szczyt. Jest już drugim najbogatszym człowiekiem na świecie według rankingu Bloomberga. Do pokonania został mu jeszcze szef Amazona Jeff Bezos.

Na liście najbogatszych osób na świecie ponownie nastąpiło przetasowanie. Zaledwie kilka tygodni temu informowaliśmy, że Elon Musk wyprzedził Marka Zuckerberga, zajmując tym samym trzecią pozycję. Stało się to po dużej zwyżce notowań Tesli na Wall Street. Jednak pociąg twórcy PayPala nie zwolnił, co zaowocowało kolejnym awansem. Musk wyprzedził Billa Gatesa na liście najbogatszych ludzi świata opracowywanej przez Bloomberga. Na pierwszym miejscu wciąż pozostaje niedościgniony Jeff Bezos.

Miejsce Imię i nazwisko Wartość majątku (w mld dol.) Zmiana w ciągu roku (w mld dol.) 1. Jeff Bezos 183 +68,1 2. Elon Musk 136 +108 3. Bill Gates 129 +15,8 4. Mark Zuckerberg 105 +26,5 Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie danych Blooomberga

Majątek Elona Muska rośnie napędzany dalszym wzrostem ceny akcji Tesli. W ciągu ostatnich 5 dni urosły one o 25,76 proc., zaś w ciągu ostatniego miesiąca o 32,15 proc. To wystarczyło, aby prześcignął założyciela Microsoftu. Zresztą jest to bardzo dobry rok dla Muska. Jak można wyczytać z listy, w ciągu tego roku wzbogacił się o 108 mld dolarów. Tym samym jego majątek szacowany jest na 136 mld dolarów.

Miano najbogatszego człowieka na świecie według Bloomberga posiada Jeff Bezos, z majątkiem szacowanym na 183 mld dolarów. Oznacza to, że różnica między nim a Muskiem jest dość duża, sięgająca 47 mld dolarów. Podium zamyka Bill Gates z majątkiem sięgającym 129 mld dolarów.

Warto jednak pamiętać, że większość wspomnianego majątku jest ulokowanym głównie w potężnych pakietach akcji spółek giełdowych, a nie po prostu w gotówce. Oznacza to, że ich właściciele nie mogą aż tak swobodnie nim dysponować. Co więcej, wystarczy niewielki wzrost, bądź spadek wartości posiadanych akcji, by majątek się powiększył lub uszczuplił.