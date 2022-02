Elon Musk: Serwis Starlink jest już aktywny na Ukrainie

Serwis Starlink jest już aktywny na Ukrainie - poinformował w sobotę Elon Musk, szef firmy SpaceX, która dostarcza Internet za pośrednictwem konstelacji satelit. O taką możliwość zaapelował wcześniej wicepremier Ukrainy Mychajło Fedorow.

Starlink to telekomunikacyjne satelity przeznaczone do dostarczania internetu. Działają na orbitach o wysokości około 550 km, czyli dość niskich. SpaceX zamierza umieścić na orbicie 12 tysięcy satelitów, a podobne konstelacje chcą wystrzelić także inne firmy, np. Amazon czy Facebook.

TRANSLATION - "Ukraine people have access to the fastest satellite internet system ever created. Russia can not disable the Ukrainian internet access fully without cyber attacking foreign data centers."

W sobotę wicepremier Ukrainy i Minister Transformacji Cyfrowej Mychajło Fedorow zaapelował w mediach społecznościowych do Elona Muska, szefa firmy SpaceX, o to, aby udostępnił Ukrainie stacje Starlink.

@elonmusk, while you try to colonize Mars — Russia try to occupy Ukraine! While your rockets successfully land from space — Russian rockets attack Ukrainian civil people! We ask you to provide Ukraine with Starlink stations and to address sane Russians to stand.