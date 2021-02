Elon Musk: Bitcoin trochę lepszy niż gotówka

fot. Mike Blake / Reuters

Założyciel Tesli Elon Musk napisał na Twitterze, że "bitcoin jest po prostu trochę mniej głupią formą płynności niż gotówka".

"Gdy waluty fiducjarne mają negatywną realną stopę procentową, tylko głupiec nie szukałby innej opcji" - stwierdził Musk. I dodał, że bitcoin jest niemal tak zły jak pieniądz fiducjarny. "Kluczowym słowem jest "niemal" - napisał miliarder.

Założyciel Tesli odniósł się do obecnej sytuacji, gdy w wielu krajach (m.in. USA, ale także w Polsce) stopy procentowe są niższe niż inflacja. Banki centralne obniżyły stopy proc. w reakcji na kryzys covidowy, co przełożyło się na spadek rynkowych stóp proc. W efekcie osoby czy firmy trzymające gotówkę mogą liczyć na niższe oprocentowanie depozytów czy obligacji niż wcześniej, a do tego niższe niż tempo wzrostu cen konsumpcyjnych. Oznacza to, że realna wartość ich pieniędzy maleje.

Tymczasem cena bitcoina szybko rośnie. Obecnie zbliża się do 53 tys. dolarów i jest o niemal 80 proc. wyższa niż na początku roku. Warto jednak pamiętać, że wahania kursów kryptowaluty są ogromne i nieporównywalne z wyceną gotówki - bitcoin jest dużo bardziej ryzykownym aktywem inwestycyjnym, na ulokowaniu w nim środków można dużo zyskać, ale i dużo stracić. Natomiast gotówka czy obligacje skarbowe są uważane za aktywa bezpieczne.

W styczniu Tesla zainwestowała w zakup bitcoinów 1,5 mld dol. Musk napisał dziś, że działanie spółki "nie odzwierciedla bezpośrednio" jego opinii nt. kryptowaluty. A w reakcji na pytanie o inwestycję Tesli w dogecoina, na którego wcześniej "naganiał", dodał, że posiadanie przez spółkę z S&P500 bitcoinów jest "wystarczająco śmiałe".

W czwartek Elon Musk odzyskał miano najbogatszego człowieka świata. Według Bloomberga jego majątek jest wart 200 mld dol. Drugi w rankingu Jeff Bezos jest wyceniany na 194 mld dol.

MKa