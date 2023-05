Z okładek "Forbesa" do więzienia. Finał ws. Elizabeth Holmes - "najmłodszego geniusza medycy"

Jej firma - Theranos - osiągnęła wycenę 9 mld dolarów, obiecując rewolucyjną metodę diagnostyki krwi, która okazała się kłamstwem. Elizabeth Holmes rozpocznie we wtorek 30 maja wyrok 11 lat więzienia.

fot. Backgrid USA / / FORUM

Kolejne próby opóźniania rozpoczęcia odsiadki zakończyły się niepowodzeniem. Elizabeth Holmes występująca wcześniej na okładkach "Forbesa" i nazywana “najmłodszym geniuszem medycy” musi stawić się w federalnym więzieniu w Bryan w Teksasie. Sąd wyznaczył jej datę rozpoczęcia kary na 30 maja, odrzucając wniosek o pozostanie na wolności do czasu apelacji.

W listopadzie 2022 roku Holmes została skazana na ponad 11 lat więzienia i zwrot 452 mln dolarów oszukanym inwestorom, którzy uwierzyli w jej start-up mający zrewolucjonizować medycynę. Theranos miał opracować miniaturowe urządzenie do badania krwi, któremu wystarczało kilka kropel, żeby przeprowadzić kompleksową diagnostykę. Po kilku latach zawrotnej medialnej kariery wyszło na jaw, że wbrew zapewnieniom spółka nie stworzyła reklamowanego rozwiązania.

Co czeka Elizabeth Holmes w więzieniu?

Zakład karny w Bryan to więzienie o niskim rygorze, ale wciąż może okazać się trudnym środowiskiem dla niedoszłej miliarderki. Czekają na nią pobudki o 6 rano i obowiązkowa praca z wynagrodzeniem w widełkach od 12 centów do 1,15 dolara za godzinę.

Pójście za kratki nie uwolni jej od 452 mln dolarów długu wobec poszkodowanych inwestorów. Dzieli go wspólnie z Rameshem „Sunnym” Balwanim, swoim byłym chłopakiem i dyrektorem operacyjnym Theranos, który został skazany w czerwcu zeszłego roku i również nie dysponuje potrzebnymi środkami.

Holmes będzie musiała pracować już do końca życia, żeby spłacać swoje ofiary i wynajętych prawników. Eksperci, na których powołuje się BBC, twierdzą, że istnieje bardzo mała szansa na to, żeby dawni inwestorzy Theranos odzyskali utracone środki. - W przestępstwach na poziomie Berniego Madoffa jest bardzo niewiele osób, które mogą zapłacić pełną kwotę zadośćuczynienia za przestępstwo - komentował były prokurator federalny Ryan O'Neill.

Holmes może mieć niewielką motywację do budowania majątku, ponieważ wie, że będzie musiała oddać wszystko, co zarobi. Jej mężem, którego nie dotyczą roszczenia poszkodowanych przez Theranos, jest spadkobierca zamożnej rodziny hotelarzy z San Diego - Billy Evans. Para wzięła tajny ślub w 2019 roku, czyli już po wybuchu afery wokół spółki. Holmes posiada z nim dwójkę dzieci.

Krótka historia wzlotu i upadku Elizabeth Holmes

Theranos został założony w 2003 roku przez 19-letnią wówczas Elizabeth Holmes, która porzuciła studia na Uniwersytecie Stanforda. Spółka zebrała 945 mln dolarów od wielu wpływowych osób, do których należeli m.in. magnat medialny Rupert Murdoch, były sekretarz stanu Henry Kissinger czy rodzina Waltonów stojąca za amerykańską siecią sklepów Walmart. W szczytowym momencie firma osiągnęła wycenę 9 mld dolarów.

Do upadku spółki doprowadziło dochodzenie "Wall Street Journal". W 2015 roku dziennikarze ustalili, że za pomocą zastrzeżonej technologii Theranos przeprowadzono ok. 12 spośród setek wykonanych testów, a ich wyniki pozostawiały wiele do życzenia. Firma widząc, że jej patent nie zdaje egzaminu, korzystała z dostępnych na rynku urządzeń konkurencji.