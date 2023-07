Elektyki coraz częściej na polskich drogach. Znaczny wzrost ich liczby rdr

Na koniec czerwca 2023 r. zarejestrowanych było w Polsce 45,2 tys. osobowych i użytkowych samochodów całkowicie elektrycznych (BEV) - wynika z Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez PZPM i PSPA. Oznacza to wzrost w I połowie roku o 72 proc. rdr.

fot. Daniel Dmitriew / / FORUM

REKLAMA

Pod koniec czerwca po polskich drogach jeździło 80 tys. samochodów osobowych z napędem elektrycznym, w tym prawie 40,8 tys. aut w pełni elektrycznych (BEV) oraz ok. 39,5 tys. samochodów park hybryd typu plug-in (ang. PHEV). Liczba samochodów dostawczych i ciężarowych z napędem elektrycznym wynosiła ok. 4,5 tys. sztuk. Stale rośnie flota elektrycznych motorowerów i motocykli, osobowych i dostawczych aut hybrydowych, a także autobusów elektrycznych. `

"W czerwcu przekroczyliśmy 40 tys. bateryjnych samochodów osobowych w parku. Można przyjąć, że ta część parku przyrasta rok do roku o 80 proc. Podobną dynamikę, choć mniejszą liczbę pojazdów, obserwujemy w przypadku samochodów wodorowych. Warto zaznaczyć, że ciągle bardzo dynamicznie rośnie liczba rejestracji bateryjnych samochodów dostawczych, bo tu wzrosty przekraczają 110 proc. Stabilnie rośnie, bo na poziomie 20 proc. rdr liczba pojazdów hybrydowych" - poinformował Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM).

Przybywa elektryków, rozwija się infrastruktura

Rozwijana jest infrastruktura ładowania pojazdów na terenie kraju. Pod koniec I połowy br. w Polsce funkcjonowało 2885 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (5709 punktów). W czerwcu uruchomiono 49 nowych (112 punktów).

Jak poinformował Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA), w I połowie roku liczba nowo uruchomionych ładowarek wzrosła tylko nieznacznie - o 7 proc. Wzrost o 150 proc. względem roku ubiegłego odnotował z kolei segment stacji szybkich (DC). Mazur wskazał jednak, że żadna stacja w Polsce nie jest obecnie przystosowana do obsługi elektrycznych samochodów ciężarowych.

"W II połowie br. w życie wejdzie unijne rozporządzenie AFIR. Za niecałe osiem lat tylko wzdłuż polskiego odcinka sieci TEN-T łączna moc ładowarek dla eHDV powinna wynosić prawie 580 MW, czyli ok. 6 razy więcej niż łączna moc wszystkich ogólnodostępnych stacji w Polsce pod koniec 2022 r. To bardzo poważne wyzwanie. PSPA we współpracy z czołowymi interesariuszami rynku e-mobility przygotowało szereg konkretnych rozwiązań prawnych, których wdrożenie jest niezbędne pod kątem realizacji obowiązków wynikających z AFIR" - powiedział cytowany w komunikacie Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA. (PAP Biznes)

mil/ pel/ gor/