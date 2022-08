Elektryczne maszyny na budowach mają pod górkę

Chiński potentat szykuje gigantyczną inwestycję na Węgrzech

CATL - największy na świecie producent baterii do aut elektrycznych - zamierza zainwestować w fabrykę na Węgrzech do 7,34 mld euro. Byłaby to zdecydowanie największa chińska inwestycja w Europie Środkowej, o wartości zbliżonej do wszystkich wcześniejszych chińskich inwestycji bezpośrednich w regionie.