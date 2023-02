Elektryczna rewolucja gwałtownie przyspieszy. Co drugi nowy samochód będzie napędzany prądem

Wraz z globalnym dążeniem do zerowej emisji dwutlenku węgla gwałtownie rośnie popularność pojazdów elektrycznych. Do 2035 roku pojazdy elektryczne będą stanowiły około połowy sprzedaży nowych samochodów na świecie – wynika z badań Goldman Sachs Research.

fot. Zapp2Photo / /

Eksperci GS spodziewają się wzrostu popularności elektrycznych aut pomimo m.in. rosnących cen energii elektrycznej czy materiałów niezbędnych do budowy akumulatorów. Zdaniem analityków postęp technologiczny będzie miał większy wpływ na rozwój branży niż wymienione czynniki.

"Spodziewamy się, że w latach 2020-2030 przemysł motoryzacyjny przejdzie poważną transformację, napędzaną przez elektryfikację samochodów i rozwój autonomicznych pojazdów" – ocenił cytowany w informacji strateg ds. badań kapitałowych GS Kota Yuzawa.

Zgodnie z prognozami Goldman Sachs Research sprzedaż pojazdów elektrycznych w tej dekadzie będzie rosła o 32 proc. rocznie. Jak przekazano, zyski operacyjne całego przemysłu samochodowego wzrosną z 315 mld dolarów w 2020 r. do 418 mld dolarów w 2030 r., podczas gdy pula zysków branży pojazdów elektrycznych ma wzrosnąć w analogicznym okresie z 1 mld dolarów do 110 mld dolarów.

W ujęciu ilościowym do 2040 r. sprzedaż samochodów elektrycznych wzrośnie do ok. 73 mln z około 2 mln w 2020 r. – przekazali analitycy GS. Oznacza to wzrost udziału pojazdów elektrycznych w światowej sprzedaży z 2 proc. do 61 proc. Zgodnie z przewidywaniami banku w wielu krajach rozwiniętych udział aut elektrycznych w sprzedaży samochodów przekroczy przy tym 80 proc. Do wyrównania sprzedaży elektryków i aut spalinowych ma dojść globalnie w 2035 r.

Analitycy zastrzegli, że dążenie do transformacji energetycznej wywołało tzw. "zieloną inflację", czyli wzrost cen kluczowych materiałów do produkcji baterii samochodowych. Według szacunków GS koszt produkcji tych komponentów jeszcze w tym roku wzrośnie o 6 proc., co w zestawieniu ze spadającymi cenami pojazdów elektrycznych może obniżyć marże w branży.

Kluczowe dla sektora – w opinii ekspertów – będę innowacje technologiczne. Oczekują oni, że rynek akumulatorów znacznie wzrośnie w tej dekadzie, napędzany przez wprowadzenie nowych materiałów i konstrukcji. Zwiększenie wydajności baterii i zmniejszenie masy samochodów elektrycznych będą miały istotny wpływ na rozwój branży – stwierdzono. (PAP)

ra/ mk/