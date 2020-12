Elektrownia jądrowa w Bełchatowie? Antoni Macierewicz wyjaśnia

Naimski: Polska chce do programu jądrowego partnera, który podzieli ryzyko fazy operacyjnej

Polska chce do programu jądrowego partnera, który podzieli ryzyko finansowe i ryzyko fazy operacyjnej - poinformował Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Szacowany koszt całego projektu może wynieść ok. 30 mld USD.