Elektrownia atomowa w Polsce. Podpisano umowę z amerykańskim partnerem na prace przedprojektowe

Prace przedprojektowe stanowią preludium do elektrowni atomowej w Polsce. W środę Polskie Elektrownie Jądrowe podpisała właśnie z firmami Westinghouse Electric Company i Westinghouse Electric Poland bridge contract. - Umowa pozwoli nam się czuć bezpiecznie w kolejnych latach - powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

fot. hxdyl / / Shutterstock

"Umowa to kolejny etap współpracy pomiędzy spółkami. [...] Już czekamy na kolejną. Zobowiązujemy się, że kolejna umowa, kolejny etap, jeszcze bardziej wzmacniający współpracę, będzie podpisany jeszcze w tym roku. Mam nadzieję, że jeszcze przed wakacjami" - powiedziała podczas uroczystości Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

"Z fazy koncepcyjnej wchodzimy w fazę przedprojektową, przygotowawczą, a jeszcze w tym roku podpiszemy pierwszą umowę na projektowanie elektrowni" - powiedział prezes PEJ Tomasz Stępień.

"Idzie zgodnie z planem" zapewnia szefowa resortu

Jak dodała minister, projekt budowy elektrowni jądrowej jest realizowany zgodnie z harmonogramem, a nawet w trybie przyspieszonym.

"Takiego tempa obiecujemy wspólnie z partnerami dotrzymać, byśmy mogli co najmniej 3,750 GW dostarczyć do polskiego systemu energetycznego w 2032 roku, a w 2026 roku rozpocząć wspólną budowę" - powiedziała minister.

"Dzisiaj myśląc o roku 2030, 2031, 2032 i wszystkich latach po nich następujących podjęliśmy decyzje o wdrożeniu i doprowadzeniu do końca i do sukcesu, kluczowego projektu dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, jakim jest projekt budowy elektrowni jądrowej w Polsce" - powiedziała w środę minister Moskwa przed podpisaniem umowy.

Jak podkreśliła, projekt jest budowany "ze stabilnym, doświadczonym, bezpiecznym partnerem". "Projekt, który wpisuje się we współpracę polsko-amerykańską" - wskazała.

USA gwarantem bezpieczeństwa energetycznego

"Polska i Stany Zjednoczone w ostatnich latach zdecydowanie wzmocniły swoją współpracę w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Nie byłoby terminala LNG bez deklaracji strategicznej współpracy ze strony amerykańskiej, bez stabilnych, bezpiecznych dostaw" - dodała.

Jak mówiła minister Moskwa, w roku 2022, kiedy Europa przeżywała kryzys energetyczny, "w Polsce nie martwiliśmy się o bezpieczeństwo dostaw; to o co musieliśmy zadbać, to o godne ceny dla wszystkich odbiorców".

"Wierzę, że dzisiejsza decyzja i dzisiejsza umowa pozwoli nam się czuć bezpiecznie w tych kolejnych latach, gdzie jesteśmy zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski" - oświadczyła.

W grudniu 2022 roku spółka Polskie Elektrownie Jądrowe podpisała umowę o zasadach współpracy ze spółką Westinghouse Electric Company, której technologię AP1000 polski rząd wybrał dla pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Elektrownia ma powstać na Pomorzu.

Moskwa: Prace nad modelem finansowym dla elektrowni jądrowej trwają

Prace nad modelem finansowym dla elektrowni jądrowej toczą się na poziomie spółki PEJ, pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, resortu klimatu i zespołu ds. energetyki jądrowej - poinformowała w środę minister klimatu Anna Moskwa.

Jak zaznaczyła, po zakończeniu tych prac podpisana zostanie umowa z doradcą ds. modelu finansowego.

"Jesteśmy w dialogu ze stroną amerykańską w celu uzgodnienia amerykańskiego zaangażowania w projekt. (...) Rozmawiamy też z zewnętrznymi partnerami finansowymi" - oświadczyła minister.

Brzezinski: Nie ma ważniejszego obszaru współpracy gospodarek niż energia

Nie ma ważniejszego obszaru współpracy gospodarek niż energia - powiedział w środę ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski podczas podpisania umowy na prace przedprojektowe ws. elektrowni jądrowej w Polsce.

Dodał, że bezpieczeństwo energetyczne to bezpieczeństwo narodowe, a elektrownia jądrowa w Polsce będzie znaczącym czynnikiem wzmacniającym bezpieczeństwo energetyczne, zmniejszającym emisję gazów cieplarnianych i poprawiającym jakość powietrza.

"Dużo ciężkiej pracy jeszcze przed nami, ale jestem przekonany, że jeżeli podwoimy nasze wysiłki, będziemy jeszcze bliżej ze sobą współpracować. Na pewno zrealizujemy obietnicą, którą złożyliśmy względem naszych obywateli, a była to obietnica czystej, bezpiecznej energii atomowej" - powiedział ambasador.

Brzezinski podczas przemówienia podziękował w imieniu rządu Stanów Zjednoczonych premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za jego "niezwykle istotną współpracę, dzięki czemu ten (...) istotny, wręcz krytyczny element w ramach strategicznych relacji polsko-amerykańskich poszedł naprzód".(PAP)

autorzy: Łukasz Pawłowski, Aneta Oksiuta

