Elektronika w dołku. Słabo sprzedają się smartfony, telewizory i komputery

WNIOSEK O 500+ Zbliża się ważny termin dla rodziców. ZUS przestrzega przed błędami Aby świadczenie 500 plus wpłynęło na konto konieczne jest złożenie wniosku w ZUS. Ważne są terminy, a także prawidłowe wypełnienie wniosku. Aby otrzymać prawo do świadczenia od 1 czerwca 2023 roku do 31 maja roku następnego rodzic musi złożyć wniosek do 31 maja. Wciąż zdarzają się też sytuacje, kiedy dwoje rodziców wnioskuje na to samo dziecko – wskazuje rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.