Elektrociepłownia Gdyńska rozpoczęła odejście od węgla

W środę wmurowano kamień węgielny pod budowę kotłowni rezerwowo-szczytowej nr 2 w Elektrociepłowni Gdyńskiej należącej do PGE Energia Ciepła SA spółki z Grupy PGE. To rozpoczęcie procesu odchodzenia od węgla i przejścia na paliwo niskoemisyjne - podała PGE.

/ PGE

W środę wmurowany został akt erekcyjny pod budowę nowej kotłowni oraz podpisana została Deklaracja ekologiczna. W uroczystości, poza władzami i pracownikami spółki, wziął udział również wojewoda pomorski Dariusz Drelich oraz pomorscy samorządowcy.

"PGE rozpoczyna jedną z najważniejszych inwestycji niskoemisyjnych na Pomorzu"

Prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski podkreślił, że PGE rozpoczyna jedną z najważniejszych inwestycji niskoemisyjnych na Pomorzu. "To kolejny krok w modernizacji polskiego ciepłownictwa. To także przejaw konsekwentnej realizacji Strategii PGE, która zakłada neutralność klimatyczną Grupy do 2050 roku. Transformacja źródeł wytwórczych w Elektrociepłowni w Gdyni pozwoli na zredukowanie emisji CO2 o ponad 40 proc., czyli tyle ile wyniosłoby całkowite zatrzymanie transportu drogowego w Gdyni na 20 dni w ciągu roku" – tłumaczył Dąbrowski.

Nowa Kotłownia Rezerwowo-Szczytowa nr 2 zastąpi największy ciepłowniczy kocioł węglowy, który przepracował od końca lat siedemdziesiątych ok. 100 tys. godzin.

Jego trwałe wycofanie z eksploatacji ma przynieść wymierne efekty ekologiczne: emisja tlenków siarki obniży się ponad 40-krotnie, tlenków azotu 10-krotnie, a pyłów 20-krotnie.

Zużycie paliwa węglowego zmniejszy się o 20 tys. ton rocznie, w wyniku czego do Gdyni nie będzie już wjeżdżać 330 wagonów z węglem. Docelowe dla tej inwestycji paliwo gazowe przewidziane jest w Elektrociepłowni Gdyńskiej w 2026 roku. Wartość inwestycji to ponad 100 mln zł.

Podpisano deklarację ekologiczną

Pracownicy Elektrociepłowni Gdyńskiej oraz dyrekcja i zarząd PGE Energia Ciepła podpisali też Deklarację ekologiczną - zobowiązanie wobec samorządów i społeczności lokalnej, że inwestycją w budowę nowych źródeł wytwórczych rozpoczyna realizację Planu Dekarbonizacji dla Elektrociepłowni Gdyńskiej.

Jednocześnie w Elektrociepłowni Gdyńskiej w Kotłowni Rezerwowo-Szczytowej nr 1 trwa montaż nowego kotła parowego o mocy 27 MW. Będzie on rezerwowym źródłem pary dla odbiorców zewnętrznych i na potrzeby własne elektrociepłowni. Będzie on także źródłem szczytowym w razie dużego zapotrzebowania na ciepło dostarczane mieszkańcom Gdyni, Rumi, Redy i Kosakowa. Paliwem dla nowego kotła będzie olej lekki. Wartość tej inwestycji to ok. 20 mln zł.

Plan Dekarbonizacji w Elektrociepłowni Gdyńskiej zakłada, że do 2030 roku 70 proc. produkowanego ciepła będzie pochodziło z paliw innych niż węglowe, a do roku 2050 Elektrociepłownia Gdyńska stanie się zeroemisyjna.

PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże posiada dwie elektrociepłownie: w Gdańsku i Gdyni, które w tych miastach są jedynym producentem ciepła w wysokosprawnej kogeneracji, a także największym producentem ciepła i energii elektrycznej na Pomorzu. Z roczną produkcją 13 190 TJ ciepła i 1413 GWh energii elektrycznej zaspokaja ponad połowę potrzeb grzewczych w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Rumi, Redzie i Gminie Kosakowo.

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE jest producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 16 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,9 GWt mocy elektrycznej 2,6 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 700 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz, Kielce i Szczecin. Spółka jest obecna także w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu, Siechnicach i Gryfinie, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych. (PAP)

Autor: Krzysztof Wójcik

kszy/ pad/