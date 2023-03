Pracownicy otrzymają więcej pieniędzy. Od kwietnia obowiązuje dodatek za pracę zdalną

Ekwiwalent za pracę zdalną już wkrótce wejdzie w życie. Pracodawcy będą musieli pokryć m.in. koszty usług telekomunikacyjnych oraz energii elektrycznej. Obowiązek wypłaty dodatkowych pieniędzy dla pracowników wykonujących swoje zadania z domu wynika z nowelizacji Kodeksu pracy.

fot. Zivica Kerkez / / Shutterstock

Od 7 kwietnia 2023 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy Kodeksu pracy. Wśród nowych zapisów jest m.in. regulacja pracy zdalnej. Pracownicy na "home office" otrzymają dodatkowe pieniądze od pracodawców. Wśród nich jest rekompensata kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych z domu.

Ekwiwalent za pracę zdalną

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy, pracodawca będzie zobowiązany zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną: materiały i narzędzia pracy (w tym urządzenia techniczne) niezbędne do wykonywania pracy zdalnej oraz instalację, serwis i konserwację narzędzi pracy.

Dodatkowo do obowiązków pracodawcy, który zatrudnia w trybie zdalnym, będzie należeć pokrycie niezbędnych kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją, konserwacją narzędzi pracy oraz kosztów energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.

Kwota dodatku za pracę zdalną

W ustawie wskazano, że "przy ustalaniu wysokości ekwiwalentu albo ryczałtu bierze się pod uwagę w szczególności normy zużycia materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, ich udokumentowane ceny rynkowe oraz ilość materiału wykorzystanego na potrzeby pracodawcy i ceny rynkowe tego materiału, a także normy zużycia energii elektrycznej oraz koszty usług telekomunikacyjnych".

Ekwiwalent za pracę zdalną będzie wyliczany na podstawie szacunkowego kosztu godziny pracy komputera. To kwota rzędu 30-35 groszy (dot. zużycia prądu przez urządzenie). W praktyce oznacza to, że zakładając ośmiogodzinny dzień pracy będzie to koszt ok. 2,4-2,8 zł dziennie. W ciągu miesiąca, przy 21 dniach roboczych, będzie to ok. 50-60 zł rekompensaty za energię elektryczną. Dla pracownika wykonującego pracę z domu przez 2 dni w tygodniu ekwiwalent za prąd może wynieść ok. 19-23 zł.

Nowelizacja Kodeksu pracy przewiduje także pokrycie kosztów korzystania z internetu przez pracodawcę. Przykładowo jeżeli pracownik miesięcznie płaci za dostęp ok. 60 zł, to zakładając ośmiogodzinny tryb pracy przez 5 dni w tygodniu można obliczyć kwotę dodatku. Miesięcznie dostęp do usług telekomunikacyjnych umożliwiających wykonywanie obowiązków służbowych będzie na poziomie ok. 13,50 zł.

Komu pracodawca nie może odmówić pracy zdalnej?

Według nowelizacji pracodawca nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej kobietom w ciąży, rodzicom, którzy wychowują dziecko do 4. roku życia oraz rodzicom i opiekunom, którzy opiekują się osobą z niepełnosprawnością w rodzinie. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pracownik, ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika, np. w służbach mundurowych nie może wykonywać pracy w ramach home office.

Definicja pracy zdalnej

Nowe zapisy Kodeksu pracy wskazują także definicję zgodnie, z którą "praca zdalna to wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość".

"Pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej z co najmniej dwudniowym uprzedzeniem" - czytamy w nowelizacji Kodeksu pracy.