Ekstremalna susza dotyka Kanał Panamski. Pomóc ma "zasiewanie chmur"

Maersk wróci na Morze Czerwone "najszybciej jak się da". Czy to przełom w transporcie morskim? Gigant ogłosił, że wprowadzi swoje statki ponownie na trasę przez cieśninę Bab al - Mandab i dalej przez Morze Czerwone i Kanał Sueski do Europy "tak szybko, jak to będzie możliwe". Razem z innymi armatorami zawiesił działalność po ataku na kontenerowce przez rebeliantów Huti z terytorium Jemenu.