Eksport mebli czeka zapaść? Ryzyko jest niemałe

Wyrzutnie HIMARS trafią do Polski. USA zgodziły się na umowę wartą 10 mld dolarów

18 wyrzutni HIMARS wraz z amunicją trafi do Polski. Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż, a umowa jest warta aż 10 mld dolarów - poinformowała we wtorek należąca do Pentagonu agencja Defense Security Cooperation Agency (DSCA). W ramach transakcji Polska pozyska m.in. 45 rakiet ATACMS i ponad 1,5 tys. zestawów innych pocisków.