Eksplozja w rosyjskiej bazie lotniczej koło miasta Engels. Są ofiary

Trzy osoby zginęły w nocy z niedzieli na poniedziałek w rezultacie eksplozji w bazie lotniczej koło miasta Engels w obwodzie saratowskim na południu Rosji - podała agencja Reutera powołując się na rosyjskie ministerstwo obrony. Według mediów na terenie bazy wybuchł pożar, który objął powierzchnię 120 metrów kwadratowych.

Gubernator obwodu saratowskiego Roman Busargin potwierdził, że doszło do "incydentu na obiekcie wojskowym". Dodał, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców, a infrastruktura cywilna nie została uszkodzona.

Rosyjski resort obrony twierdzi, że zginęli trzej wojskowi z personelu technicznego bazy, na których spadły odłamki ukraińskiego drona; bezpilotnik miał zostać zestrzelony przez rosyjską obronę przeciwlotniczą.

Media reports that new explosions occurred near #Russian strategic aviation airfield in #Engels (#Saratov region).



