Eksplozja długu i wzrosty na Wall Street

W oczekiwaniu na rozpoczęcie sezonu wyników kwartalnych nowojorskie indeksy zaliczyły solidne zwyżki, a Dow Jones wyszedł na plus w skali roku. Widać też, kto finansuje wzrost zysków giełdowych spółek - to zadłużający się uszy amerykański konsument.

To był jeden z tych "byczych" dni, gdy z dnia na dzień wszystkie wątpliwości i ryzyka ulatują w niepamięć. Co tam rosnące stopy procentowe, coraz wyższa inflacja, droga ropa, wojny handlowe i nieprzewidywalny gospodarz Białego Domu. Nowojorskie indeksy rosły w poniedziałek od pierwszych do ostatnich minut sesji.

S&P500 i Nasdaq zgodnie zyskały po 0,88%. Na uwagę zasługuje zwłaszcza ten drugi, który jest już o krok od ustanowienia świeżego rekordu wszech czasów i od początku roku dał zarobić już ponad 12%. Zresztą Nasdaq jako jedyny z "wielkiej trójki" swój styczniowy szczyt poprawił w czerwcu. Za to dziś najmocniejszy był Dow Jones, który dzięki zwyżce o 1,31% wreszcie znalazł się na poziomie wyższym niż ten, z którego rozpoczął rok.

W rynkowych komentarzach można przeczytać, że poprawa nastrojów na Wall Street związana jest z oczekiwaniami na dobre wyniki spółek. Według analityków zyski spółek tworzących indeks S&P500 były aż o 21% wyższe niż rok wcześniej. Tyle że mniej więcej takiej dynamiki oczekiwano już w kwietniu, więc nie jest to żadna nowa informacja. Sezon publikacji raportów za drugi kwartał rusza w piątek, gdy wyniki pokażą trzy z czterech największych banków w USA.

Jeśli ktoś by się zastanawiał, skąd bierze się tak wysoka dynamika korporacyjnych zysków, to odpowiedź mógł znaleźć w najnowszych statystykach Rezerwy Federalnej. W maju wartość zadłużenia amerykańskich konsumentów zwiększyła się aż o 24,6 mld dolarów. To rezultat niemal dwukrotnie wyższy od prognoz ekonomistów.

Zaskoczeniem był przede wszystkim silny, niemal 10-miliardowy (w relacji do poprzedniego miesiąca!) przyrost zadłużenia odnawialnego - czyli w warunkach amerykańskich głównie na kartach kredytowych. To znak, że po kilku słabszych miesiącach, Amerykanie znów wymaksowali swoje kredytówki. Pytanie tylko, czy po to, aby utrzymać poziom konsumpcji przy rachitycznej dynamice płac i coraz szybciej rosnących kosztach życia? Czy też uwierzyli w wizję wiecznej prosperity i aby realizować motto konsumpcjonizmu poszli "kupować rzeczy, których nie potrzebują za pieniądze, których nie mają, żeby zaimponować ludziom, których nie lubią"*.

Krzysztof Kolany

* to parafraza cytatu Willa Rogersa