Ekspert: Przejęcie Credit Suisse przez UBS dowodzi dojrzałości systemu bankowego

Przejęcie Credit Suisse, banku too big to fail, przez UBS bez znacznych turbulencji na rynkach lokalnych i światowych dowodzi dojrzałości systemu bankowego – ocenił lider doradztwa dla sektora finansowego w Deloitte Polska Przemysław Szczygielski. W jego opinii, polski sektor finansowy i przedsiębiorstwa nie miały "dużej bezpośredniej ekspozycji" na szwajcarski bank.

"Problemy amerykańskich banków, takich jak SVB, Signature Bank czy First Republic wskazują, że trudna sytuacja gospodarcza oraz wzrost stóp procentowych odbiły się na kondycji instytucji finansowych" – ocenił lider doradztwa dla sektora finansowego w Deloitte Polska Przemysław Szczygielski dla PAP. Stwierdził, że amerykańscy regulatorzy oraz największe banki były na to przygotowane oraz wykazały się wolą, "aby zaistniałe problemy rozwiązać bez wyzwalania efektu domina".

Zaznaczył jednak, iż problemy banków nie pozostały bez wpływu na postrzeganie sektora i innych instytucji, których kapitały bądź rentowność wymagały wdrożenia planów działania.

"Ten efekt wtórnych wstrząsów zaobserwowaliśmy w Europie, bo system finansowy to system naczyń połączonych. Fundamentalna sytuacja Credit Suisse nie uległa zmianie w ostatnim okresie, ale w połączeniu z wydarzeniami w Ameryce konieczne okazało się podjęcie szybkich działań" – przekazał ekspert.

Dużo lepsze przygotowanie niż w 2008 roku

W opinii Szczygielskiego, przejęcie Credit Suisse przez UBS "dowodzi dojrzałości światowego systemu bankowego".

"Bank zaliczany do grupy too big to fail został przejęty w sposób, który nie wywołał znacznych turbulencji na rynku lokalnym i światowym, mimo iż wiązało się to z umorzeniem obligacji AT1 (Additional Tier 1) wyemitowanych wcześniej przez Credit Suisse w kwocie około 16 mld Franków (cały polski sektor bankowy ma kapitały na poziomie 44 mld Franków)" – zauważył.

Jak ocenił ekspert, nie ma obecnie informacji wskazujących, by polski sektor finansowy ani przedsiębiorstwa miały dużą bezpośrednią ekspozycję na szwajcarski bank. Systemy bankowe Europy i Polski – jego zdaniem – są dużo lepiej przygotowane na wypadek sytuacji kryzysowej, niż miało to miejsce podczas kryzysu finansowego w 2008 r. Wskazał m.in. na regulacje zwiększające gotowość banków do samonaprawy, tzw. plany naprawy czy plany działań organów nadzorczych w przypadku niepowodzenia akcji samonaprawy banków. "Bycie lepiej przygotowanym wcale nie oznacza jednak, że bankructwa przestaną występować" – zaznaczył.

Szwajcarski bank zniechęcił inwestorów do branży?

Szczygielski zauważył, iż sytuacja Credit Suisse negatywnie wpływa na chęć inwestowania w sektor bankowy.

"Zyski polskiego sektora obciążanego daninami, wakacjami kredytowymi i nierozwiązanymi kwestiami ryzyka prawnego (franki), nie pozwalały na budowę +rezerw+. Wcześniej +odłożone+ rezerwy zostały wykorzystane na programy socjalne czy odpowiedzialne zaangażowanie sektora w procesy uporządkowanej restrukturyzacji banków wykraczające poza minima ustawowe. Z tej perspektywy odporność kapitałowa naszego sektora została poważnie naruszona, równocześnie nie usunęliśmy wyzwań prawnych, które wciąż utrudniają przyciągnięcie kapitału" – ocenił ekspert.

Jego zdaniem, brak rozwiązania wyzwań prawno-regulacyjnych przez połączone siły sektora bankowego, rządu i stron społecznych uważany jest za najistotniejsze zagrożenie dla stabilności i rozwoju sektora. "Odzyskanie trwałej rentowności i zdolności akumulacji kapitału będzie najlepszym gwarantem stabilności naszego systemu bankowego, a także zdolności wspierania odbudowy gospodarki Polski i być może Ukrainy" – stwierdził.

Obniżenie ratingów było do przewidzenia

Jak ocenił dyrektor w Monitor Deloitte Grzegorz Cywiński, obniżenie oceny ratingowej amerykańskiego systemu bankowego nie jest zaskoczeniem, "zwłaszcza, że wciąż mamy kilka instytucji, które w przyszłości znajdą się w podobnej sytuacji co SVB". W jego ocenie, tym ważniejsza jest szybka reakcja, która daje poczucie stabilności światowego systemu finansowego i jego zdolności do adresowania wyzwań.

"Reasumując, obniżenie ratingów banków amerykańskich należy uznać za naturalną konsekwencję zaistniałej sytuacji" – przekazał.

Upadłość Silicon Valley Bank była największą zapaścią bankową w USA od kryzysu finansowego w 2008 r. i wzbudziła obawy o możliwe rozprzestrzenienie się problemów na inne banki. W SVB swoje pieniądze lokowała duża część startupów, firm i funduszy inwestycyjnych z Doliny Krzemowej. Perturbacje w światowym sektorze finansowym dodatkowo pogłębiło zagrożenie upadłością Credit Suisse, drugiego co do wielkości banku w Szwajcarii; na jego przejęcie zdecydował się konkurent - UBS.

