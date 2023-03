Ekspert Moody's komentuje rating Polski. "Polska atrakcyjna dla inwestorów"

Aktualny rating Polski na poziomie A2 jest bardzo solidny, a Polska jest atrakcyjna dla inwestorów - ocenił w trakcie XXII Konferencji Rynku Kapitałowego w Bukowinie Colin Ellis, Global Credit Strategist agencji ratingowej Moody's.

fot. Brendan McDermid / / Reuters

"Mamy rating na poziomie A2. To nie jest najwyższy rating na świecie, ale jest to poziom bardzo solidny, bardzo mocny rating inwestycyjny. Jego perspektywa jest stabilna. (...) Jesteśmy przekonani, że stan rzeczy pozostanie tu stabilny. Jest to jeden z punktów, które przekazujemy inwestorom, ponieważ oni nie lubią niepewności i zmienności" - powiedział Collins.

"Kluczowe przesłanie jest takie, że z naszego punktu widzenia Polska wygląda bardzo stabilnie, bardzo atrakcyjnie dla inwestorów" - dodał.

Według przedstawiciela agencji Moody's gospodarkę Polski można określić jako prężną, zdywersyfikowaną oraz dobrze przygotowaną do skorzystania na trendach nearshoringu.

"To jedna z kluczowych silnych stron, które widzimy. Odporność polskiej gospodarki to jedna z kwestii, którą inwestorzy wzmiankują sami z siebie, zanim ja się do nich odezwę, nie mówiąc o tym, kiedy ja staram się im coś przekazać" - powiedział Collins.

Moody's nadal dość wysoko ocenia siłę instytucjonalną Polski

Collins wskazał, że pomimo "interesujących rozmów" pomiędzy Polską a Unią Europejską agencja nadal dość wysoko ocenia siłę instytucjonalną i obszar governance Polski.

"Mamy oczywiście kilka obaw, ale nie są one szczególnie dominujące. Podobnie z siłą fiskalną. Wiemy, że istnieje kwestia państwowych koncernów i że podnoszone są pytania, co mogłoby się stać, jeżeli podmioty, które znajdują się w posiadaniu państwa, wpadłyby w kłopoty. Jednakże start z pozycji, w której relacja długu do PKB wynosi 50-60 proc., to zazwyczaj coś, o czym myślimy jako o czymś dobrym. Wiele innych krajów w Europie chciałoby mieć taki poziom (długu do PKB - PAP)" - powiedział Collins.

Jak zaznaczył, jedną z kwestii, która nieco słabiej wypada w ramach oceny kredytowej Polski jest ryzyko wydarzenia (event risk).

"Oczywiście jest to ryzyko geopolityczne. Za waszymi drzwiami toczy się wojna" - dodał.

Collins poinformował, że agencja jest w trakcie rewizji prognoz makroekonomicznych m.in. dla Polski i obecna prognoza dynamiki PKB (-0,2 proc. z listopada) zostanie zrewidowana w górę.

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's - na poziomie "A2". Rating Polski według Fitch i S&P to "A-", jeden poziom niżej niż Moody's. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.

Moody's zaplanował przegląd ratingu Polski na 24 III. (PAP Biznes)

tus/ gor/