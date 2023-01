Ekonomiści komentują decyzję RPP ws. stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej w środę zdecydowała się nie zmieniać stóp procentowych NBP. Polscy ekonomości i analitycy komentują postanowienie RPP.

ING

"Zgodnie z oczekiwaniami naszymi i rynku pierwsze w 2023 posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (po prawie trzech latach przerwy ponownie dwudniowe posiedzenie decyzyjne) nie przyniosło zmian stóp procentowych. Tym samym +pauza+ w cyklu podwyżek stóp wydłużyła się do czterech miesięcy, a w praktyce został on zakończony" - ocenili analitycy ING w komentarzu do środowej decyzji RPP.

Jak dodali, w komunikacie po posiedzeniu RPP poza aktualizacją ostatnich wydarzeń i perspektywy dla koniunktury i inflacji na rynkach bazowych i w kraju nie odnotowano przełomowych zmian.

"Rada odnotowała globalne czynniki dezinflacyjne (osłabienie koniunktury na głównych rynkach, spadki cen surowców, złagodzenie napięć w globalnych łańcuchach dostaw) i niepewność co do sytuacji epidemicznej w Chinach. RPP wskazała na dalsze obniżenie PKB w Polsce w 4kw22, po 3,6 proc. r/r w 3kw22 i podkreśliła rolę efektów wtórnych, wynikających z wcześniejszych szoków podażowych, i wynikającego z nich wzrostu inflacji bazowej. Dla przeciwwagi, w komunikacie odnotowano spadek inflacji PPI, co sygnalizuje możliwe zmniejszenie presji kosztowej" - wskazali.

Analitycy banku zauważyli, że choć szczyt inflacji wciąż jest przed nami - według nich w lutym osiągnie ona poziom 20 proc. r/r - to jednak w ostatnim okresie widoczne są tendencje dezinflacyjne. "Szacujemy, że w grudniu inflacja konsumencka obniżyła się drugi miesiąc z rzędu. Korzystne warunki pogodowe i wysokie stany magazynowe gazu znacząco redukują intensywność europejskiego kryzysu gazowego w Europie, co przekłada się na spadki rynkowych cen gazu. Znalazło to m.in. odzwierciedlenie w spadku inflacji HICP w Niemczech do 9,6 proc. r/r w grudniu z 11,3 proc. r/r w listopadzie" - zwrócili uwagę.

Zastrzegli, że tendencje dezinflacyjne nie są wystarczającą podstawą do złagodzenia polityki pieniężnej.

"Spadek głównego wskaźnika inflacji w Europie i w Polsce będzie w głównej mierze wynikał z mniejszej presji ze strony cen energii i paliw. Przestrzeń do silnego spadku cen energii w Polsce z powodu tzw. efektu bazy statystycznej jest niższa niż w Europie, ze względu na przyjętą politykę ograniczania cen detalicznych przez Tarczę Antyinflacyjną w 2022. Na uporczywie wysokim poziomie pozostanie inflacja bazowa, gdzie będzie nadal uwidaczniał się wcześniejszy wzrost cen kosztów energii i surowców. W efekcie po okresie dezinflacji pod koniec roku widzimy ryzyko stabilizowania się głównego wskaźnika inflacji na poziomie kilkukrotnie wyższym od celu NBP. Dlatego też w naszej ocenie w 2023 w Polsce nie będzie warunków do obniżek stóp procentowych. Kluczowe dla perspektyw polityki pieniężnej pozostaje tempo dezinflacji i poziom na którym wzrost cen zacznie się stabilizować" - podkreślili.

PIE

"Spodziewamy się, że RPP nie będzie reagować na wzrost inflacji w pierwszym kwartale – taki wynik pokazywały wcześniej projekcje banku. Podobne nastawienie prezentują też banki centralne regionu Europy Środkowo-Wschodniej" - ocenił kierownik zespołu makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego Jakub Rybacki.

Ekonomista uważa, że dyskusja o zmianach stóp procentowych prawdopodobnie jest odległa.

"Bieżące dane wskazują, że inflacja powoli zaczyna słabnąć – spadają m.in. oczekiwania firm i konsumentów oraz ceny surowców energetycznych i rolnych. W takich warunkach powrót do cyklu podwyżek jest mało prawdopodobny. RPP może jednak zmienić nastawienie, jeżeli inflacja bazowa ponownie zacznie systematycznie zaskakiwać na wiosnę" - dodał przedstawiciel PIE.

Według Rybackiego obniżanie stóp procentowych jest nieprawdopodobne dopóki inflacja przekracza 10 proc.

"Spodziewamy się dwucyfrowej inflacji przynajmniej do września. Dlatego też oczekujemy obniżki stóp dopiero w czwartym kwartale (o 0,5 pkt). Cykl luzowania polityki monetarnej będzie bardziej wyraźny w 2024 roku" - podsumował przedstawiciel PIE.

Lewiatan

Stopy procentowe zapewne utrzymają się na niezmienionym poziomie do drugiej połowy roku – przewiduje ekspert Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka. Jego zdaniem chęć poprawy nastrojów obywateli może skłonić RPP do symbolicznej obniżki stóp procentowych na jesienne wybory.

W ocenie Zielonki nowy rok zaczyna się bez zaskoczeń, a scenariusz utrzymywania się stóp procentowych na niezmienionym poziomie będzie zapewne się powtarzał do drugiej połowy roku. Pewne poruszenie medialne oraz wśród analityków – wskazał ekspert – może wywołać marcowa projekcja inflacji NBP, po której "będziemy wiedzieli więcej w jakim kierunku może podążyć RPP ze swoimi decyzjami przez dalszą cześć roku".

Kluczowe znaczenie będą miały jesienne wybory oraz chęć poprawy nastrojów obywateli, dlatego wtedy będzie można spodziewać się symbolicznej obniżki stóp procentowych – uważa Zielonka. W jego opinii ciekawe może być czwartkowe wystąpienie prezesa NBP, na którym być może zostanie ogłoszona decyzja o zakończeniu cyklu podwyżek stóp. Jak stwierdził ekspert, mogłoby się to przyczynić do chwilowego poprawienia nastrojów inwestorów i obywateli. (PAP)

