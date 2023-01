Ekspert: Dobrowolne składki dla firm nie zrujnowałyby finansów ZUS-u

Twierdzenie, że dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców zrujnuje finanse Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to mit - uważa pełnomocnik Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej ws. wprowadzenia dobrowolnych składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców Marek Woch.

fot. Marek Wiśniewski / / Puls Biznesu

Komitet został powołany przez Radę Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Jak oszacował Woch, przy założeniu, że 50 proc. przedsiębiorców zrezygnuje z opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zmniejszą się o 6-7 mld zł.

Woch zaznaczył, że jest to ubytek „pozorny”, ponieważ w przyszłości nie będzie wypłat świadczeń dla przedsiębiorców, którzy zrezygnują z opłacania za siebie składek.

Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej zauważył też, że w przypadku skorzystania przez danego przedsiębiorcę ze zwolnienia z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, to pomimo zmniejszenia wpływów do FUS zwiększą się wpływy do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego. Przypomniał, że zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne mogą zostać odliczone od dochodu albo zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

"Trzymając więc się założenia, że łączna składka na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacających ją na zasadach ogólnych, wynosi w 2022 r. 1 037,18 zł miesięcznie, to dodatkowe wpływy z tytułu podatku dochodowego będą wynosić: 124,46 zł albo 331,90 zł, w zależności od wysokości osiągniętego dochodu, w przypadku osoby rozliczającej się tzw. skalą podatkową; 197,06 zł w wypadku osoby rozliczającej się tzw. podatkiem linowym oraz, od 31,12 zł do 176,32 zł, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, w wypadku osoby opłacającej podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych" - wyliczył Woch. Zastrzegł, że dokładne obliczenie wzrostu wpływów do budżetu nie jest możliwe ze względu na brak gromadzenia przez ZUS danych dotyczących formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych stosowanej przez poszczególnych płatników składek.

Wprowadzenie dobrowolnego ZUS dla przedsiębiorców za ich własne składki, na wzór niemiecki, jest jednym z postulatów zmian w prawie gospodarczym zawartych w "Dziesiątce Rzecznika MŚP". Jak wskazuje Biuro Rzecznika MŚP, każdy przedsiębiorca mógłby zadecydować o tym, czy chce opłacić składkę czy też chce oszczędzać na przyszłą emeryturę samodzielnie. Przedsiębiorca miałby natomiast obowiązek opłacać składkę zdrowotną na NFZ. "Wprowadzenie dobrowolności opłacania składki na ubezpieczenie emerytalne przy zachowaniu obowiązku składki na ubezpieczenie zdrowotne doprowadzi do wyjścia wielu firm z szarej strefy, zapobiegnie pauperyzacji i nieszczęściu wielu polskich rodzin, które system wpędza w zadłużenie, pomoże przejść sektorowi MŚP bardziej bezpiecznie przez nadchodzące spowolnienie gospodarcze" - podkreśla Biuro Rzecznika MŚP.(PAP)

kmz/ drag/