Ekspert: Do dalszego umocnienia złotego trzeba m.in. wypłaty środków z funduszu odbudowy

W najbliższym czasie kurs euro będzie utrzymywał się blisko poziomu 4,55 zł. Do dalszego umocnienia złotego trzeba m.in. wypłaty środków z funduszu odbudowy – wynika z wypowiedzi dla PAP stratega rynków walutowych w PKO BP Arkadiusza Trzciołka.

W piątek na fixingu NBP euro kosztowało 4,5372 zł a dolar 3,9597 zł. W stosunku do końca ubiegłego tygodnia złoty zyskał niespełna 0,5 proc. w stosunku do euro i blisko 1,7 proc. w stosunku do dolara. Jak powiedział PAP strateg rynków walutowych w PKO BP Arkadiusz Trzciołek, w piątek na rynku walutowym panowała niewielka zmienność mimo publikacji danych o inflacji, która wyniosła 8,6 proc.

„Dane sugerują, że inflacja bazowa, której wskaźnik zostanie opublikowany w poniedziałek, prawdopodobnie wzrosła z 4,7 proc. r/r w listopadzie i wyniosła w grudniu 5,3 proc. Dane o inflacji globalnie pozostają podwyższone, a presja w regionie Europy Środkowo Wschodniej (na Węgrzech wskaźnik główny wzrósł o 7,4 proc. r/r, a bazowy o 6,4 proc.) daje podstawy do dalszych oczekiwań na podwyżki stóp procentowych. Notowania kontraktów pochodnych sugerują, że 3-miesięczne stawki na rynku pieniężnym w Polsce zbliżą się w ciągu najbliższych sześciu miesięcy do 4 proc., a w Czechach i na Węgrzech znajdą się w pobliżu 5 proc.” – powiedział Arkadiusz Trzciołek.

Jego zdaniem, także dane z polskiego gospodarki, które zostaną opublikowane w najbliższych dniach, nie powinny wpływać na notowania polskiej waluty.

„Inflacja PPI według oczekiwań rynkowych przyspieszyła w grudniu do 13,5 proc. r/r (z 13,2 proc. miesiąc wcześniej), produkcja przemysłowa wyniosła 13 proc. r/r (poprzednio 15,2 proc), a wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 9,1 proc. r/r (9,8 proc. w listopadzie). Oczekujemy, że w najbliższym czasie kurs EUR/PLN będzie utrzymywał się blisko poziomu 4,55 zł, a do dalszego umocnienia oprócz solidnego obrazu lokalnej gospodarki istotna powinna okazać się ewolucja relacji z Unią Europejską (ewentualna akceptacja Krajowego Planu Odbudowy oraz wypłata środków z Funduszu Odbudowy) oraz zbliżenie wyceny podwyżek stóp procentowych w Polsce do poziomów widzianych w innych krajach z regionu CEE-3” – stwierdził strateg rynków walutowych w PKO BP.

Na notowania złotego będzie wpływać także relacja między euro a dolarem, czyli głównymi walutami na rynku. W piątek kurs euro utrzymywał się na poziomie 1,145 dolara.

„Słabsze oczekiwań dane z USA na temat sprzedaży detalicznej, która wyniosła w grudniu -1,9 proc. m/m (konsensus: 0 proc.; poprzednio: 0,3 proc. m/m) nie przyczyniła się do dalszego osłabienia dolara (w skali tygodnia EUR/USD wzrósł o ok. 0,8 proc.). Rynek ocenia, że oczekiwania wobec jastrzębiej polityki Fed w najbliższych miesiącach są już w pełni wycenione co przygasiło pole do dalszego umocnienia USD. Słabszy dolar na początku roku jest jednym z czynników sprzyjających umocnieniu walut rynków wschodzących (w tym PLN)” – ocenił Arkadiusz Trzciołek. (PAP)

