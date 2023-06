Eksperci: talibowie ograniczyli uprawy opium w Afganistanie aż o 80 proc.

Talibowie w Afganistanie zakazali rodzinom i kobietom wstępu do ogródków restauracyjnych Odpowiadając na skargi muzułmańskich uczonych dotyczące mieszania się przedstawicieli różnych płci, rządzący Afganistanem talibowie zakazali w prowincji Herat wstępu do ogródków restauracyjnych rodzinom i kobietom - poinformowała agencja Associated Press.