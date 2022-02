Eksperci: przedsiębiorcy stracą na zmianie zasad amortyzacji używanych aut czy sprzętu

fot. Hadrian / / Shutterstock

Na zmianie zasad amortyzacji używanych sprzętów czy samochodów stracą przedsiębiorcy, bo odpisy amortyzacyjne mogą zmniejszyć się o połowę – wynika z wtorkowej informacji prasowej firmy inFakt.

Jak przypomniano w informacji prasowej, "Polski ład" wprowadził zmianę w zasadach amortyzacji używanych sprzętów czy samochodów, wprowadzonych do majątku firmowego. Od początku roku odpisy będą dokonywane od aktualnej wartości rynkowej przedmiotu czy samochodu, a nie od ceny zakupu, jak wcześniej.

„W efekcie odpisy mogą zmniejszyć się nawet o połowę. Razem z nimi zmniejszą się koszty uzyskania przychodu, więc przedsiębiorcy zapłacą wyższe podatki” – wskazała firma inFakt. Dodała, że przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze czy rozpoczynające działalność często w ramach oszczędności wprowadzają do firmy majątek prywatny.

„W mojej ocenie przepisy wprowadzone w "Polskim ładzie" są w tym zakresie niesprawiedliwe, bowiem przedmioty używane wcześniej prywatnie nigdy nie były amortyzowane. W związku z tym odpisy amortyzacyjne w ramach działalności powinny być dokonywane od kwoty zakupu, a nie od wartości w momencie wprowadzenia ich do JDG” – powiedział cytowany w informacji prasowej główny doradca podatkowy w firmie inFakt Piotr Juszczyk.

Przypomniano, że według starych przepisów przedsiębiorca, który np. w roku 2016 kupił samochód o wartości 80 tys. zł i wprowadził go do działalności gospodarczej w grudniu 2021 r., mógł ująć go w ewidencji środków trwałych po wartości jego zakupu z roku 2016. To oznacza, że mógł amortyzować ten samochód od pełnej wartości 80 tys. zł. Obecnie, po zmianie przepisów, podatnik ma obowiązek sprawdzić, ile ten samochód jest warty w dniu wprowadzenia go do działalności, czyli wycenić po cenie rynkowej.

„Analizując ten konkretny przypadek można przyjąć, że wartość samochodu użytkowanego przez 5 lat spadła nawet o połowę, czyli wynosi obecnie 40 tys. zł. W związku z tym przedsiębiorca będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych tylko od tej kwoty, a nie od wartości zakupu” – podała firma.

Oceniła, że nowy przepis jest szczególnie niekorzystny w przypadku sprzętów komputerowych, które bardzo szybko tracą na wartości. To spowoduje, że prowadzanie używanego komputera z punktu widzenia tej zmiany przestanie być opłacalne.

