Eksperci: Wakacje ZUS "kosztowne i z wieloma mankamentami"

Do konsultacji trafił projekt miesięcznego zwolnienia z opłacania należności do ZUS-u. Jak się okazuje, obejmie on składki zdrowotnej. Co więcej, nie wszyscy się też do ulgi zakwalifikują - czytamy w czwartkowej "Rzeczpospolitej".

Gazeta pisze, że do konsultacji trafił właśnie projekt, który reguluje kwestię zwolnienia z ZUS. "Zgodnie z nowymi przepisami mikroprzedsiębiorcy, raz w roku, będą mogli zawnioskować do organu rentowego o miesięczną ulgę w opłacaniu składek. W tym czasie pokryje je za nich budżet państwa" - wyjaśnia.

Dziennik zwraca jednak uwagę, że kryteria przyznania ulgi budzą wśród ekspertów wątpliwości. Powód? "Nie obejmie ona składki zdrowotnej oraz zostaną z niej wyłączeni m.in. twórcy i artyści" - podkreśla "Rzeczpospolita".

I dodaje, że to nie wszystko, gdyż zwolnienie nie będzie rozwiązaniem tylko dla najuboższych.

"W projekcie nie ma kryterium wielkości przychodów lub dochodów (poza 2 mln euro), które uprawniałoby do ulgi. W efekcie nawet przedsiębiorcy, którzy radzą sobie na rynku wyśmienicie, będą mogli z tego skorzystać. Oznacza to, że wszyscy dołożymy się do ich składek"– wyjaśnia w rozmowie z gazetą dr Tomasz Lasocki z Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Gazeta zauważa również, że "jest to rozwiązanie niekorzystne dla kobiet w ciąży prowadzących własny biznes, które deklarują wyższą niż minimalna podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe".

