Eksperci: Przez sztuczną inteligencję ocena prac uczniów staje się niemożliwa

Język migowy włączony do podstawy programowej? RPO ma uwagi do rozporządzenia MEiN W rozporządzenia MEiN w sprawie publicznych placówek oświaty nie przewidziano dotychczasowego wymogu, by w jednej grupie byli wychowankowie w zbliżonym wieku – napisał rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek do szefa MEiN. Zaapelował też o włączenie polskiego języka migowego do podstawy programowej.