Eksperci: Od początku roku autogaz podrożał o 22 grosze

Rosną ogólnopolskie ceny autogazu, które od ostatniego notowania wzrosły o 10 groszy, a od początku roku o 22 gr, do poziomu 3,13 zł/l. Średnie ceny benzyny Pb95 oraz diesla spadły natomiast o 1 gr, do poziomu odpowiednio: 6,56 i 7,68 zł/l – podali w środę eksperci portalu e-petrol.pl.

fot. Shutterstock.com / /

Jak wynika z analizy portalu, w drugim tygodniu stycznia na stacjach wyraźnie rosną ceny autogazu, które od ostatniego notowania e-petrol poszły o 10 gr w górę. Oznacza to – przekazali – że od początku roku LPG podrożało o 22 gr do poziomu 3,13 zł/l. W ich opinii jest to skutkiem przywrócenia 23-proc. stawki VAT, wprowadzenia wyższej akcyzy i opłaty paliwowej oraz wzrostem cen autogazu w dostawach do stacji.

Eksperci zwrócili uwagę, że średnie ogólnopolskie ceny benzyny 95-oktanowej oraz oleju napędowego od ostatniego odczytu spadły o grosz, tj. do poziomu odpowiednio: 6,56 i 7,68 zł/l.

Benzyna Pb95 jest w tym tygodniu najtańsza w województwie łódzkim, gdzie kosztuje średnio 6,45 zł/l. Diesel kosztuje najmniej w województwie warmińsko-mazurskim z ceną na poziomie 7,54 zł/l. Z kolei LPG najtaniej można kupić w województwie świętokrzyskim, gdzie płaci się średnio 3,06 zł/l – przekazali.

"Benzyna 95-oktanowa oraz diesel są najdroższe na Opolszczyźnie, gdzie za ich litr płaci się średnio 6,62 i 7,77 zł. LPG najwięcej kosztuje na Podlasiu - 3,20 zł/l" – stwierdzili analitycy e-petrol.pl.(PAP)

ra/ mk/