Ekorewolucja. Pracownicy będą musieli dostosować się do zielonych strategii firm

Branża IT. Mniej ofert pracy zdalnej z najwyższymi zarobkam W Polsce najwięcej ofert pracy stacjonarnej IT jest w Warszawie, w Krakowie, a następnie we Wrocławiu – wynika z raportu "Rynek pracy IT w Polsce w 2023 roku". Pracując zdalnie, można zarobić ponad 25 tys. zł netto na umowie B2B i 20 tys. zł brutto na umowie o pracę.