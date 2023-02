Ekonomista: Podwyżek stóp proc. w tym cyklu już nie będzie, następnym ruchem - obniżka

Co dalej ze stopami procentowymi? Ekspert: Obniżka najwcześniej we wrześniu

Co dalej ze stopami procentowymi? RPP rozpoczęła we wtorek dwudniowe posiedzenie, a w środę poznamy decyzję Rady. Tymczasem eksperci zaczynają obstawiać ruchy organu NBP. Według Mariusza Zielonki z Konfederacji Lewiatan obniżki stóp można się spodziewać najwcześniej we wrześniu.