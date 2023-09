Eksperci o inflacji: W sierpniu wciąż dwucyfrowa, ale spada. Spełnią się prognozy prezesa NBP?

Ekonomista banku PKO BP Kamil Pastor nie spodziewa się rewizji inflacji za sierpień, jego zdaniem wskaźnik ten spadł do 10,1 proc. Podobnie uważają inni eksperci. Wskazują też, że we wrześniu inflacja nadal może spadać, nawet poniżej 9 proc., choć nie wiadomo, jak GUS zareaguje na rozporządzenie obniżające ceny energii elektrycznej.

W piątek Główny Urząd Statystyczny poda dane o inflacji w sierpniu. Ostatniego dnia sierpnia GUS opublikował szybki szacunek inflacji, z którego wynikało, że w ujęciu rocznym inflacja spadła do 10,1 proc., zaś w ujęciu miesięcznym ceny nie zmieniły się.

Ekonomista PKO BP: inflacja w sierpniu obniżyła się do 10,1 proc.

„Nie spodziewamy się rewizji inflacji za sierpień; oczekujemy, że inflacja w sierpniu – jak to zostało wyliczone w szybkim szacunku – obniżyła się do 10,1 proc. z 10,8 proc.” – powiedział PAP Kamil Pastor.

Jego zdaniem na sierpniową inflację nie wpłynie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska, które zostało opublikowane w poniedziałek. Rozporządzenie przewiduje, że sprzedawcy energii elektrycznej mają obniżyć o 12 proc. cenę energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wstecznie od początku 2023 r.

„Jest duża niepewność, czy GUS zakwalifikuje to jako obniżkę cen, czy uzna to za transfer” – powiedział ekonomista banku PKO BP. „Jeśli jednak założyć, że uwzględni to jako obniżkę cen, to czysto arytmetycznie biorąc może to oznaczać obniżkę o 0,3 pkt proc.” – wskazał.

Według prognoz PKO BP nawet bez uwzględnienia spadku inflacji związanego z 12-proc. obniżką cen prądu dla gospodarstw domowych inflacja we wrześniu wyraźnie spadnie. "Spodziewamy się, że inflacja spadnie poniżej 9 proc.” – powiedział Kamil Pastor.

Adam Antoniak z ING BSK: nie będzie rewizji danych o inflacji w sierpniu, wyniesie ona 10,1 proc.

„Nie będzie rewizji danych o inflacji w sierpniu, ewentualnie zmiana może być o jedną dziesiątą w jedną czy drugą stronę w stosunku do szybkiego szacunku, w którym GUS informował o spadku inflacji w sierpniu do 10,1 proc. z 10,8 proc. w lipcu” – powiedział PAP ekonomista banku ING BSK Adam Antoniak.

Zdaniem Adama Antoniaka , na sierpniową inflację nie wpłynie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska, które zostało opublikowane w poniedziałek. Na mocy rozporządzenia cena energii dla gospodarstw domowych zostanie obniżona o 12 proc., ale z mocą wsteczną, bo od początku tego roku.

„Takie zmiany nie będą działać wstecz. Poza tym nie ma pewności, czy to w ogóle zostanie uwzględnione we wskaźniku inflacji. W innych krajach europejskich podobne rozwiązania traktowane były jako transfery i nie były uwzględniane we wskaźniku inflacji” – powiedział.

Dodał, że nieco inaczej będzie z podniesieniem progu, do którego ceny prądu są mrożone, z 2 do 3 tys. kWh rocznie. W tym przypadku GUS na początku roku dokonał oszacowania wpływu tego progu na ceny i teraz, kiedy próg jest podnoszony, konieczne będzie ponowne oszacowanie.

„Spodziewamy się, że inflacja spadnie wyraźnie poniżej 9 proc. we wrześniu, a podniesienie progu zużycia energii dla którego ceny są zamrożone będzie oddziaływało dezinflacyjnie” – stwierdził ekonomista ING BSK.

