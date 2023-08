Ekonomista: Inflacja na koniec roku może wynieść ok. 7 proc.

Stopy najwyżej od ponad 15 lat. Decyzja Banku Anglii zgodna z prognozami Bank Anglii nie zatrzymuje się w zacieśnianiu polityki monetarnej i po raz kolejny podjął decyzję o podniesieniu stóp procentowych. Oznacza to, że są one obecnie najwyższe od ponad 15 lat. Wobec niższego, ostatniego odczytu inflacji, rynkowe oczekiwania zakładały powrót do niższego tempa podwyżek, co potwierdziła decyzja Banku.