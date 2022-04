Ekonomiści z rezerwą o pomyśle rządu: może zwiększyć skalę podwyżek stóp

fot. daily_creativity / / Shutterstock

Przedstawione w poniedziałek propozycje rządu mające na celu wsparcie kredytobiorców to kolejne działania osłabiające transmisję polityki monetarnej - oceniają ekonomiści. Efektem tego typu rozwiązań może być zwiększenie skali podwyżek stóp procentowych koniecznych do stłumienia inflacji.

"Białe plamy" w planie pomocy dla kredytobiorców 25 kwietnia premier Morawiecki zaprezentował plan pomocy dla spłacających kredyty hipoteczne. Przedstawione założenia pozbawione są jednak istotnych szczegółów. Wskazujemy, w których miejscach kryją się zagadki.

"Nie ulega wątpliwości, że wsparcie najuboższych pozostaje priorytetem rządu w warunkach wysokiej inflacji i rosnących stóp procentowych, jednak wydaje się, że część proponowanych rozwiązań będzie miała powszechny charakter. Zwracamy uwagę, że to kolejny obok tarczy antyinflacyjnej pakiet działań, który przejściowo łagodzi skutki gospodarczych problemów, a nie ich przyczyny. Powszechne wsparcie kredytobiorców i łagodzenie skutków wzrostu stóp procentowych to ograniczenie efektywności mechanizmu transmisji polityki pieniężnej i skuteczności podwyżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej" - ocenili w porannym raporcie ekonomiści Banku Millennium.

"Wsparcie dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych ma efekt prokonsumpcyjny, czyli proinflacyjny. Jego skala nie będzie silna, niemniej w warunkach wysokiej inflacji i silnego popytu konsumpcyjnego w naszej ocenie polityka rządu powinna wspierać antyinflacyjną politykę banku centralnego. Efektem tego typu rozwiązań może być zwiększenie skali podwyżek stóp procentowych koniecznych do stłumienia inflacji" - dodali.

Również w ocenie ekonomistów Santander BP propozycje rządu to kolejne działania osłabiające transmisję polityki pieniężnej.

"Nie ma jasności, czy wakacje kredytowe będą faktycznie dostępne powszechnie, czy zawężone kryteriami. Sporo pytań budzi zastąpienie WIBOR nową stawką ON. Jeśli – zgodnie z zapowiedzią – ma to nastąpić w styczniu 2023, jest spora szansa, że cykl podwyżek stóp będzie już zakończony, krzywa terminowa rynku pieniężnego zacznie się wypłaszczać, a w kolejnym etapie być może odwróci" - napisali w raporcie.

"Trudno więc liczyć, aby przyniosło to znaczące obniżenie raty kredytu. W sumie nowe propozycje rządu to kolejne działania (po tarczy antyinflacyjnej i antyputinowskiej) osłabiające transmisję polityki pieniężnej. W efekcie może to oznaczać większą skalę podwyżek stóp procentowych koniecznych dla wygaszenia inflacji" - dodali.

Przeczytaj także Rządowy plan pomocy dla kredytobiorców

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w poniedziałek, że rząd planuje wprowadzić dla kredytobiorców wakacje kredytowe w 2022 i 2023 r. łącznie dla 8 rat kredytowych.

Rząd chce utworzyć Fundusz Pomocowy w wysokości 3,5 mld zł, a środki miałyby pochodzić z sektora bankowego.

Rząd chce także, by banki przeznaczyły na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców dodatkowe 1,4 mld zł w 2022 r., 2 mld w 2023 r., a docelowo być może nawet 5 mld zł.

Od 2023 roku rząd chce narzucić bankom posługiwanie się inną niż WIBOR stawką referencyjną, bardziej korzystną dla kredytobiorców. Rozwiązanie to, według prezentacji KPRM, ma spowodować spadek wysokości rat kredytobiorców w sumie o ok. 1 mld zł. (PAP Biznes)

pat/ osz/