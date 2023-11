Ekonomiści spodziewają sie, że RPP znów obniży stopy procentowe

Spodziewamy się, że RPP w środę ogłosi obniżkę stóp procentowych o 25 pkt. bazowych, według zasady, że po dużym spadku inflacji dochodziło do obniżki stóp procentowych – powiedział PAP ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek.

fot. Jacek Szydlowski / / Forum

„Spodziewamy się, że Rada Polityki Pieniężnej w środę ogłosi obniżkę stóp procentowych o 25 pkt. bazowych według zasady, że po dużym spadku inflacji dochodziło do obniżki stóp procentowych. Ponieważ w październiku inflacja spada, więc RPP powinna w myśl tej reguły dokonać obniżki” - powiedział PAP ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek.

W październiku, według wstępnego szacunku GUS, inflacja spadła do 6,5 proc. z 8,2 proc. we wrześniu. Jednak ekonomista Santander BP zwraca uwagę, że niewykluczone, że RPP może zmienić dotychczas stosowane reguły.

„RPP dostanie nową projekcję, więc może sobie na nowo poukładać wizję powrotu do celu inflacyjnego i na nowo rozważyć bilans ryzyk. W efekcie wcześniej stosowana reguła RPP może ulec zmianie” – stwierdził Grzegorz Ogonek.

Dodał, że wcześniej ekonomiści Santander Bank Polska prognozowali, że po listopadowej obniżce stóp procentowych RPP wstrzyma się z obniżkami stóp na ok. pół roku, aby przekonać się, jak będzie kształtować się inflacja.

„Jednak nie wiemy, jakie NBP przyjmie założenia w najnowszej projekcji, a jakieś przyjąć musi – choćby co do tego, jak będzie wyglądać kwestia VAT na żywność oraz jaka będzie skala mrożenia cen prądu, gazu i ciepła. W zależności od tych założeń inflacja może zmieścić się w celu już w przyszłym roku albo będzie wyraźnie powyżej. My na przykład spodziewamy się, że inflacja wyniesie w przyszłym roku średnio nieco ponad 6 proc., przyjmując, że rachunki za prąd wzrosną od stycznia o 40 proc. i powróci VAT na żywność” – powiedział ekonomista Santander Bank Polska. (PAP)

autor: Marek Siudaj

