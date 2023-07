Ekonomiści prognozują obniżki stóp procentowych. Kiedy pierwsza?

6 lipca RPP ponownie zdecyduje o wysokości stóp procentowych. W czerwcu po raz dziewiąty Rada utrzymała stopy na niezmienionym poziomie, co sugeruje zakończenie cyklu. Jastrzębie skrzydło RPP jest w mniejszości, zaś coraz częściej mówi się o możliwych terminach obniżek stóp. Co na ten temat myślą analitycy? Sprawdzamy.

/ NBP

W środę, 5 lipca, rozpocznie się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. RPP ostatni raz zmieniła stopy procentowe we wrześniu 2022 r. i od tego czasu utrzymuje je na niezmienionym poziomie.

Należy odnotować, że stopa referencyjna znajduje się obecnie na najwyższym poziomie od ponad 20 lat. Stopy procentowe NBP kształtują się następująco:

stopa referencyjna: 6,75 proc. w skali rocznej (poprzednio 6,75 proc.),

stopa lombardowa: 7,25 proc. w skali rocznej (poprzednio 7,25 proc.),

stopa depozytowa: 6,25 proc. w skali rocznej (poprzednio 6,25 proc.),

stopa redyskonta weksli: 6,8 proc. w skali rocznej (poprzednio 6,8 proc.),

stopa dyskontowa weksli: 6,85 proc. w skali rocznej (poprzednio 6,85 proc.).

Reklama

Co ze stopami procentowymi zrobi RPP?

Jastrzębie skrzydło RPP - czyli Joanna Tyrowicz, Ludwik Kotecki oraz Przemysław Litwiniuk - od dawna składają wnioski o kolejne podwyżki stóp procentowych, które nie przekonują większości Rady. I choć zdaniem prof. Tyrowicz preferowanym poziom stóp jest 7,75-8 proc., ponieważ istnieje ryzyko oscylowania CPI wokół 8 proc., a przy obecnym poziomie stóp nie zejdzie ona do celu 2,5 proc., to o podwyżkach stóp możemy zapomnieć. Tym bardziej że inny członek RPP, Ireneusz Dąbrowski, powiedział wprost, że do końca września stopy pozostaną bez zmian.

Wyższe stopy procentowe zaleca także OECD. "Biorąc pod uwagę znaczne wsparcie fiskalne dla gospodarki oraz uporczywą presję inflacyjną, referencyjna stopa powinna być ponownie podniesiona do 7,25 proc. zanim mogłaby być obniżana w II poł. 2024 r." - napisano raporcie OECD. Trudno jednak zmienić gołębie nastawienie RPP.

"Jeśli chodzi o przyszłe decyzje NBP, to będą one zależne od napływających danych, w szczególności od perspektyw inflacji i koniunktury. Proces obniżania inflacji będzie postępował i być może w ostatnim kwartale tego roku możliwe będą obniżki stóp, które ulżą zadłużonym kredytobiorcom oraz będą wspierać wzrost gospodarczy. Będzie to jednak możliwe dopiero, gdy będziemy mieli pewność, że inflacja została opanowana i spada w kierunku celu inflacyjnego NBP" - powiedziała członkini RPP Gabriela Masłowska.

Ekonomiści zgodni - RPP nie podniesie stóp w lipcu

"Nie spodziewamy się zmian w polityce pieniężnej NBP w tym tygodniu. Szacujemy jednak, że szanse na obniżkę stóp po wakacjach wzrosły do 65-70%, podczas gdy wcześniej widzieliśmy 50%, biorąc pod uwagę wskazówki niektórych członków RPP, w tym prezesa A. Glapińskiego. Widzimy również możliwość, że NBP dokona więcej niż jednej obniżki w tym roku. Nasze krótkoterminowe prognozy inflacji są optymistyczne, z CPI spadającym do jednocyfrowego poziomu we wrześniu lub sierpniu - co powinno dodatkowo wzmocnić gołębie nastawienie RPP" - przewidują ekonomiści ING.

"NBP powinien jednak znaleźć wsparcie ze strony banków centralnych rynków wschodzących, które rozpoczęły podwyżki wcześniej niż rynki rozwinięte, a teraz mogą być dalej na ścieżce luzowania. Rynkowe postrzeganie obniżek stóp w Polsce powinno być nadal pozytywne - przynajmniej tak długo, jak długo CPI będzie spadać - pomimo tego że Fed, Europejski Bank Centralny i Bank Anglii kontynuują podwyżki i utrzymują jastrzębie nastawienie" - dodają.

"Stopy procentowe pozostaną ponownie bez zmian - co do tego nie mamy wątpliwości. Jak zwykle uwaga skupi się na tonie komunikacji prezesa Glapińskiego. Od kilku miesięcy część RPP sygnalizuje, że zejście inflacji CPI do poziomu jednocyfrowego w br. może dać powód do rozważenia obniżki stóp po wakacjach. Opublikowane wstępne dane o inflacji za czerwiec (11,5% r/r) znowu były niższe od oczekiwań i zapowiadają jednocyfrową stopę inflacji już we wrześniu. Oczywiście dla decyzji o stopach procentowych kluczowy powinien być nie tyle spadek bieżącej inflacji, co przede wszystkim perspektywa jej powrotu do celu 2,5%" - uważają ekonomiści Santander Banku Polska.

W oczekiwaniu na nową projekcję inflacji

"RPP komunikuje możliwość zmian stóp procentowych "pod koniec roku". Gdzieś w tle przewija się poziom inflacji 10% (gdzieś 8% - Dąbrowski) oraz pewność, że inflacja powróci do celu. Bujnięcie inflacji może sprowadzić ją poniżej 10%. Nie implikuje to jednak naszym zdaniem, że poprawia się perspektywa osiągnięcia celu inflacyjnego bez sporej rewizji dot. wzrostu PKB (i pewnie stopy bezrobocia). Najnowsza projekcja już za parę dni. Naszym zdaniem nie ma podstaw, aby obniżać ją w 2025 roku. Jeśli do tego dojdzie, to rynek ostatecznie uzna, że warunki do obniżek stóp procentowych w tym roku są spełnione. To może być też pora na zmianę scenariusza" - piszą ekonomiści mBanku.

"Póki co nasz sposób myślenia może zmienić jedynie wyraźne hamowanie dynamiki płac nominalnych połączone ze wzrostem podaży pracy (na razie tego ani nie prognozujemy, ani nie widzimy w bieżących danych). Obstawiamy więc wciąż, że RPP zinterpretuje ryzyka dla średniego okresu podobnie jak my, zgodnie z bazylejskim mainstreamem, i nie zmieni stóp, a projekcja będzie wyglądała podobnie jak ta z marca" - uważają.

Ekonomiści wieszczą obniżki stóp

Również analitycy PKO BP nie widzą szans na podwyżki stóp i kreślą scenariusz ich obniżek. Co oznacza, że w wakacje stopy pozostaną bez zmian.

"Zakładamy, że w listopadzie rozpocznie się powolny cykl obniżek stóp procentowych - o 25 pb. To będzie przystawka przed kontynuacją cyklu w 2024 r. i 2025 r. Zakładamy po 150 pb. cięć w 2024 r. i 2025 r. (...) Stabilny proces dezinflacyjny będzie tworzył przestrzeń do tego, że w tempie rzadszym niż co posiedzenie stopy procentowe będą się obniżać" - oceniła kierowniczka zespołu analiz makroekonomicznych PKO BP Marta Petka-Zagajewska.

O tym, jaki ruch w polityce pieniężnej wykona RPP, dowiemy się w czwartek, jednak tradycyjnie nie wiadomo, o której godzinie. Później zostanie opublikowany komunikat po posiedzeniu RPP, a w piątek, 7 lipca, o godz. 15:00 głos zabierze prezes NBP, Adam Glapiński, który skomentuje nie tylko decyzję Rady, ale i sytuację ekonomiczną w Polsce. W wakacje odbędzie się jeszcze jedno posiedzenie RPP (21 sierpnia), ale będzie ono niedecyzyjne.