Ekonomiści liczą na spadek stóp procentowych. Oto scenariusz ING

Nasz scenariusz bazowy zakłada spadek stóp o 25-50 pb, a decyzja o łagodzeniu polityki pieniężnej może nastąpić w maju – czytamy w komentarzu ekonomisty banku IBG BSK Adama Antoniaka do poniedziałkowych danych GUS.

fot. Jaap Arriens / / ZUMA Press

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2023 r. wzrosły o 6,2 proc. w ujęciu rocznym, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,1 proc. - podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. Wcześniej w szybkim szacunku GUS podawał, że inflacja w grudniu wyniosła 6,1 proc., licząc rok do roku, i 0,1 proc. w ujęciu miesięcznym.

„Ceny towarów wzrosły o 5,5 proc. r/r, a usług o 8,2 proc. r/r, wobec odpowiednio 5,9 proc. r/r i 8,6 proc. r/r w listopadzie. Do spadku rocznej inflacji względem listopada w głównej mierze przyczyniło się hamowanie wzrostu cen żywności (5,5 proc. r/r, wobec 6,9 proc. r/r w listopadzie). W trendzie spadkowym pozostaje także inflacja bazowa, chociaż wciąż jest na wysokim poziomie. Szacujemy, że w grudniu inflacja bazowa z wyłączeniem cen żywności i energii obniżyła się do ok. 6,9 proc. r/r z 7,3 proc. r/r. W porównaniu do listopada wyraźnie potaniała odzież i obuwie (-1,2 proc. m/m)” – wskazał w komentarzu do danych GUS ekonomista banku ING BSK Adam Antoniak.

Ocenił on, że krótkoterminowe perspektywy inflacji „przedstawiają się korzystnie”, a inflacja w I kw 2024 r. powinna znaleźć się w przedziale dopuszczalnych wahań wokół celu NBP (2,5 proc., +/- 1 pkt. proc.).

„Wynika to ze splotu szeregu czynników. Po pierwsze, mamy do czynienia z wysoką bazą odniesienia z ubiegłego roku, kiedy m.in. przywrócono podstawowe stawki VAT na prąd, gaz, ciepło i paliwa. Po drugie, rząd wydłużył +mrożenie+ cen energii dla gospodarstw domowych do końca czerwca 2024 oraz zerowy VAT na żywność do końca marca tego roku” – stwierdził ekonomista ING.

Jego zdaniem, Rada Polityki Pieniężnej zdaje sobie sprawę, że spadek inflacji w okolice celu NBP w I kw. 2024 r. będzie przejściowy, a perspektywy inflacyjne na drugą połowę roku obarczone są wyjątkowo wysoką niepewnością.

„Podczas ubiegłotygodniowej konferencji prasowej prezes NBP A. Glapiński ocenił, że +nawis inflacyjny+ z powodu utrzymujących się interwencji w zakresie cen energii i VAT wynosi ok. 5pkt. proc. Dlatego w naszej ocenie do marca RPP pozostawi stopy procentowe bez zmian (główna na poziomie 5,75 proc.), a oceny ewentualnych działań w II połowie 2024 r. dokona po zapoznaniu się z marcową projekcją makroekonomiczną” – uważa Adam Antoniak.

Ocenia on, że pomimo oczekiwanego głębokiego spadku inflacji w I kw. 2024 r., perspektywy powrotu inflacji do celu pozostają równie odległe jak w listopadowej projekcji NBP, a więc trwały powrót możliwy jest dopiero pod koniec 2025 r. To nie pozostawia większej przestrzeni do cięć stóp procentowych w najbliższych miesiącach.

„(…) rynek wycenia obniżki w skali ok. 100 pb na przestrzeni 2024 i pierwszego ruchu oczekuje już w marcu. Nasz scenariusz bazowy zakłada spadek stóp o 25-50 pb, a decyzja o łagodzeniu polityki pieniężnej może nastąpić w maju” – stwierdził Adam Antoniak. (PAP)

