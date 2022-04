Ekonomiści komentują ruch RPP. "Wygląda jak salwa na umocnienie złotego"

fot. Kazyaka Konrad / / Shutterstock

Rada Polityki Pieniężnej zaskoczyła w kwietniu podwyżką stopy referencyjnej aż o 100 pb. W kolejnych miesiącach rynek oczekuje dalszego zacieśniania polityki monetarnej w Polsce.

BNP Paribas: Komunikat odczytujemy tak: to nie koniec!

"RPP podniosła stopę referencyjną NBP o 100 pb do 4,50 proc. Skala podwyżki była wyższa od naszych oczekiwań (50 pb), a także bardziej odważnych rynkowych prognoz (+75 pb). Komunikat odczytujemy tak: to nie koniec! Jutro o 15.00 konferencja Prezesa Glapińskiego.

Na dziś utrzymujemy nasz scenariusz dalszego wzrostu stopy referencyjnej do poziomu 6,0 proc. w III kwartale br.".

ING Bank Śląski: Nasza prognoza zakładająca 6,5 proc. w 2022 roku budzi coraz mniej kontrowersji

"Podwyżka NBP o 100 bp, jesteśmy na 4,5 proc. Nasza prognoza zakładająca 6,5 proc. w 2022 roku budzi coraz mniej kontrowersji. Przed nami kolejne. Skala ekspansji fiskalnej jest porównywalna do zacieśnienia monetarnego, mamy szoki surowcowe, bez dużego zacieśnienia trudno zapanować nad CPI".

mBank: wygląda jak salwa na umocnienie złotego

"Po lekturze komunikatu - wygląda jak salwa na umocnienie złotego i pokazanie determinacji do zwalczania inflacji. Raczej front-loading podwyżek stóp niż preludium do wyższej stopy docelowej. RPP musi brzmieć jastrzębio. To brzmi. Wszystko ma swój czas i miejsce".

Bank Pekao: jastrzębia niespodzianka

"RPP tym razem zrobiła jastrzębią niespodziankę (ani +50, ani +75) i podniosła stopy procentowe o 100 pb - referencyjna wynosi zatem 4,50 proc. Złoty zareagował bardzo wyraźnie, ale tak duży ruch na tym etapie troszkę pachnie końcem cyklu.

Komunikat dalej w 'otwartym' tonie i stylu. Będą kolejne podwyżki - na razie zakładamy 2x50 pb i szczyt cyklu na 5,50 proc., ale wszyscy wiedzą, jak się do tej pory układały rewizje i zaskoczenia. Jak i gdzie szukać stopy docelowej? My zakładamy, że RPP chce osiągnąć zerową stopę realną liczoną za pomocą przyszłej inflacji. Istnieje zapewne tradeoff pomiędzy wysokością szczytu cyklu i czasem obowiązywania najwyższych stóp".

Bujak: Silniejszy ruch RPP może oznaczać, że mamy do czynienia z przyśpieszeniem cyklu podwyżek

Podwyżka stóp procentowych jest dwa razy wyższa, niż oczekiwaliśmy - powiedział PAP w środę główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak. Dodał, że wzrost stóp o 1 pkt proc. sprzyja umocnieniu złotego.

"Spodziewaliśmy się podwyżki o 50 punktów bazowych. Silniejszy ruch RPP może oznaczać, że mamy do czynienia z przyśpieszeniem cyklu podwyżek stóp procentowych po to, by wcześniej go zakończyć" - powiedział główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak.

Ekonomista nie wykluczył też, że podwyżka o 100 punktów bazowych może sygnalizować, że łączna skala podwyżek będzie większa niż dotychczas zakładano.

Bujak zaznaczył, że tak duży ruch RPP sprzyja umocnieniu złotego.

PIE o podwyżkach stóp: obecny ruch RPP ma na celu umocnienie złotego

Obecny ruch RPP ma na celu umocnienie złotego. Rynek kredytowy dodatkowo schłodzi nowa rekomendacja KNF, która silnie ograniczy udzielanie nowych kredytów - wskazał w komentarzu do środowych podwyżek stóp PIE. Analitycy spodziewają się pierwszych obniżek stóp procentowych na koniec 2023 r.

Jak zaznaczył Polski Instytut Ekonomiczny, wojna oznacza wzrost inflacji na całym świecie. "Obecny ruch RPP ma na celu umocnienie złotego. Rynek kredytowy dodatkowo schłodzi nowa rekomendacja KNF, która silnie ograniczy udzielanie nowych kredytów" - wskazali analitycy w komentarzu przesłanym PAP.

Dodali, że w kolejnych miesiącach spodziewają się słabszych podwyżek. "Cykl prawdopodobnie zakończy się w lipcu – Rada podniesie stopy do 5,5 proc." - przewidują eksperci PIE.

Jak podkreślili, podwyżki stóp mają obecnie na celu umocnienie złotego. "Wojna skokowo podniosła ceny licznych surowców i komponentów w całej Europie – m.in. paliw, gazu, węgla, żywności, nawozów i metali rzadkich. Wzrost globalnych cen towarów przemysłowych oznacza importowanie inflacji zza granicy" - podkreślili analitycy PIE.

Dodali, że w takich warunkach umocnienie waluty pozwoli na tańszy import surowców. "Złoty powinien umacniać się wraz z powiększaniem się różnic oprocentowania między Polską a strefą euro – obecnie różnice są najwyższe od 20 lat" - zaznaczono.

Eksperci PIE zwrócili uwagę, że obok podwyżek stóp procentowych rynek kredytowy będzie schładzać nowa rekomendacja KNF, "która mocno ograniczy udzielanie hipotek". "Dotychczas Komisja zalecała bankom, aby do wyliczania zdolności kredytowej dodawały 2,5 pp buforu bezpieczeństwa na wypadek podwyższenia stóp procentowych. Od kwietnia bufor będzie dwukrotnie większy" - wskazano. Oznacza to, że nowi kredytobiorcy muszą mieć dochody pozwalające na bezpieczne spłacanie rat nawet przy stopach procentowych wynoszących 10 proc. - wyjaśniono.

"Na podstawie obecnych danych spodziewamy się pierwszych obniżek stóp procentowych na koniec 2023 r." - wskazał PIE. Wzrost cen surowców energetycznych osłabi koniunkturę w Unii Europejskiej. W takim otoczeniu banki centralne w perspektywie najbliższych lat będą łagodzić politykę pieniężną - dodano.