Ekonomiści komentują majową decyzję RPP

W środę, 10 maja, Rada Polityki Pieniężnej postanowiła pozostawić stopy procentowe na niezmienionym poziomie po raz 8. Jak uważają ekonomiści, RPP będzie czekać z obniżką stóp najprawdopodobniej aż do końca roku. Przeszkodą pozostaje także wciąż wysoka inflacja bazowa, co pokazuje, że inflacja zadomowiła się w Polsce na dłużej.

fot. Jacek Szydlowski / / Forum

"Wydaje się", iż RPP wciąż czeka z decyzją o zmianie stóp na punkt "przegięcia aktywności gospodarczej", czyli jej trwałego spadku - ocenia ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka.

"Sygnały w kontekście stóp są pozytywne, maleje produkcja, sprzedaż detaliczna i w końcu zmniejsza się dynamika inflacji. Czy to wystarczy Radzie, żeby za jakiś czas obniżyć stopy procentowe? Zdecydowanie tak, szczególnie, że mamy rok wyborczy. Czy będzie to ruch słuszny? Raczej nie. Patrząc na to co prawdopodobnie widzi również Rada, dynamika inflacji bazowej pokazuje jednoznacznie, że inflacja zadomowiła się w Polsce na dłużej i walka z nią nie powinna być przerywana na tym etapie" - dodaje Zielonka.

Reklama

PIE: brak przestrzeni do obniżek stóp w tym roku

Utrzymująca się wysoka inflacja bazowa oznacza brak przestrzeni do obniżek stóp w tym roku. Podobny poziom stóp utrzymuje się w większości krajów naszego regionu. "Banki centralne w Europie Środkowej raczej unikają obniżek stóp procentowych. Bank centralny Czech na ostatnim posiedzeniu rozważał przeciwny ruch – wniosek o kolejną podwyżkę stóp z 7,0 do 7,25 proc. przepadł zaledwie jednym głosem" - uważa z kolei ekonomista PIE Marcin Klucznik.

Wskazał, że dyskusja o obniżkach stóp pojawia się na Węgrzech, gdzie stopa procentowa wynosi obecnie 13,0 proc., jednak - jak zaznaczył - kraj ten walczy z inflacją wynoszącą 24,0 proc. i "jest słabym punktem odniesienia dla Polski" - dodał.

Klucznik ocenił, że inflacja spadnie pod koniec roku poniżej 10 proc., co w dużej mierze będzie efektem wolniejszego wzrostu cen żywności oraz energii. Dodał, że spowolnienie gospodarcze w Polsce i strefie euro obniży również inflację bazowej jednak skala hamowania będzie niewielka.

Większość członków Rady opowiada się przeciwko dalszemu zacieśnieniu polityki pieniężnej pomimo bardzo wysokiej, uporczywej i "lepkiej" inflacji, odkotwiczonych oczekiwań inflacyjnych Polaków oraz prognoz wskazujących, że wskaźnik CPI nie powróci do pożądanego poziomu do końca 2025 r.