Ekonomiści: Inflacja jeszcze w tym roku może dojść do 6 proc.

Inflacja w Polsce we wrześniu wyniosła 5,8 proc. rdr - powyżej oczekiwań rynkowych. Wskaźnik CPI może dojść do 6 proc. rdr jeszcze w tym roku - oceniają ekonomiści w komentarzach po danych GUS. Coraz więcej argumentów przemawia za szybką podwyżką stóp procentowych.

URSZULA KRYŃSKA, PKO BP:

"Odczyt był zaskakująco wysoki, wyższy od naszych szacunków. Patrząc na strukturę to w zasadzie drożeje wszystko. Wydaje się, że dynamika cen żywności przyspieszyła zgodnie z oczekiwaniami - już od jakiegoś czasu ceny żywności przyspieszają mocniej od wzorca sezonowego. One będą jeszcze podbijały inflację do końca roku. Zaskakujący był wzrost cen energii, prawdopodobnie ze względu na wzrosty cen opału, węgiel jest w tej chwili bardzo drogi. Wzrost cen paliw okazał się nawet wyższy, niż wskazywały na to nasze szacunki.

Przede wszystkim przyspieszyła też inflacja bazowa - zakładaliśmy, że ona wyhamuje - ze względu na efekt bazy z ubiegłego roku - natomiast ona wzrosła lub ustabilizowała się. Szacujemy, że wyniosła ona 4,0-4,1 proc. We wrześniu mocno rosną ceny w edukacji, wydaje się jednak, że w tym roku one wzrosły mocniej niż w poprzednich latach. Można stawiać też, że jakaś podwyżka cen w łączności się pojawiła.

W kolejnych miesiącach ceny żywności będą przyspieszały, mamy podwyżkę cen gazu w przyszłym roku i dużo innych czynników regulacyjnych. 6-procentowa inflacja jeszcze w tym roku jest jak najbardziej prawdopodobna.

Rada Polityki Pieniężnej jest z każdej strony bombardowana argumentami, żeby stopy podnieść. Pytanie, czy Rada się ugnie. Jest coraz więcej argumentów za szybką podwyżką stóp procentowych".

MBANK (Twitter):

"Inflacja we wrześniu: 5,8 proc. rdr. To jeszcze nie koniec wzrostów. W październiku czeka nas szóstka z przodu".

BANK PEKAO (Twitter):

"We IX ceny konsumpcyjne w górę o 5,8 proc. rdr. Nadal wysokie ceny paliw na stacjach. Nabiera tempa wzrost cen żywności w ujęciu rocznym. Wyraźnie podrożały nośniki energii. Inflacja bazowa nadal w okolicach 3,9-4,0 proc. rdr. Przed nami dalszy wzrost inflacji w najbliższych miesiącach".

PIE: do końca roku inflacja utrzyma się powyżej 5,5 proc.

Do końca roku inflacja CPI będzie wyższa niż 5,5 proc. Indeks podwyższy m.in. kolejna podwyżka cen gazu. Spowolnienie nastąpi dopiero na początku przyszłego roku – napisano w komentarzu Polskiego Instytutu Ekonomicznego do wstępnych danych GUS o inflacji.

„Wzrost inflacji jest bardzo szeroki. Najmocniejszy widoczny jest on przy cenach paliw (28,6 proc.). Systematycznie rosną też ceny żywności - dynamika przyspieszyła z 3,9 do 4,4 proc. Inflacja bazowa wzrosła do ok. 4,1 proc., co także przekracza prognozy analityków (3,8 proc. r/r)” – napisali w piątkowym komentarzu ekonomiści Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Ich zdaniem główną przyczyną zaskoczeń związanych z inflacją w ostatnich miesiącach są wyższe ceny żywności.

„Dotychczas ich wzrost napędzały rosnące koszty zboża np. pszenicy czy żyta. Zmiany na krajowych rynkach odzwierciedlały tendencje globalne – dane FAO wskazują, że na całym świecie towary rolne są o prawie 33 proc. droższe niż w ubiegłym roku. Obecnie obserwujemy też wyższy wzrost cen mięsa związany z rozpowszechnieniem się ptasiej grypy, co najbardziej widać w przypadku drobiu. Trend wzrostowy w tym przypadku prawdopodobnie jeszcze się nie wyczerpał” – wskazali ekonomiści PIE.

Zaznaczyli, że powodem wzrostu inflacji jest zapewne wzrost cen usług edukacyjnych.

„Ostatnie lata przynosiły duży wzrost kosztów, związany ze zmianami systemu kształcenia. Bieżący wynik najprawdopodobniej będzie kontynuacją tego trendu, zintensyfikowanego dodatkowo przez konieczność dopasowania do wymogów sanitarnych czy gotowości przejścia do kształcenia hybrydowego” – wskazali.

Inflacja – zdaniem ekonomistów PIE – pozostanie wysoka do końca roku.

„Do końca roku inflacja CPI będzie wyższa niż 5,5 proc. Indeks podwyższy m.in. kolejna podwyżka cen gazu. Spowolnienie nastąpi dopiero na początku przyszłego roku z uwagi na niższy wzrost cen paliw oraz stopniowy spadek inflacji bazowej” – uznano w komentarzu PIE.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu wzrosły o 5,8 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,6 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny w szacunku flash.

Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes szacowali, że ceny towarów i usług we wrześniu wzrosły rdr o 5,6 proc., a mdm wzrosły o 0,3 proc.

W sierpniu wskaźnik CPI wyniósł odpowiednio: 5,5 proc. rdr i 0,3 proc. mdm.

Poniżej wybrane składniki wskaźnika inflacji za wrzesień i sierpień:

wrzesień wrzesień sierpień sierpień rdr mdm rdr mdm INFLACJA OGÓŁEM 5,8 0,6 5,5 0,3 Żywność i napoje bezalkoholowe 4,4 0,1 3,9 -0,2 Nośniki energii 7,2 0,8 6,6 1,2 Paliwa do prywatnych środków transportu 28,6 2,0 28,0 1,8

