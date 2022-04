Ekonomiści Citi podwyższyli prognozę wzrostu PKB Polski w '22 do 3,9 proc.

fot. Maciej Łuczniewski / / FORUM

Ekonomiści Citi Handlowego podwyższyli prognozę wzrostu PKB Polski w 2022 r. do 3,9 proc. z 3,6 proc. szacowanych wcześniej - wynika z najnowszego raportu banku. Ekonomiści prognozują, że w 2023 r. polska gospodarka wzrośnie o 2,7 proc.

"Zakładając znaczące osłabienie aktywności w połowie tego roku, polska gospodarka może rozwijać się w tempie ok. 4 proc. całym w 2022 r. Nie oznacza to, że słabszy odczyt nie jest możliwy - niepewność wydarzeń geopolitycznych sugeruje, że możliwy jest szeroki wachlarz scenariuszy. Niemniej, dostępne do tej pory dane i informacje pozwalają na nieco większy optymizm niż jeszcze kilka tygodni temu. Jeśli wzrost miałby wynieść znacząco poniżej 4 proc., aktywność gospodarcza musiałaby ucierpieć znacznie mocniej, niż wydaje się to prawdopodobne w tej chwili" - napisano w raporcie.

"Naszym zdaniem, najlepszy opis obecnej sytuacji gospodarczej to: 'spowolnienie jest realne, ale nie jest widoczne w średnich danych z 2022 roku'. Nasza zaktualizowana prognoza zakłada wzrost PKB Polski o 3,9 proc. w 2022 r. (+0,3 pkt proc. w stosunku do poprzedniej prognozy), i wzrost o 2,7 proc. w 2023 r. W najbliższym czasie, dzięki wydatkom uchodźców, konsumpcja prywatna powinna utrzymać się na wysokim poziomie, ale perspektywa wysokich rachunków za energię i malejących oszczędności ostatecznie zaważy na konsumpcji w 2023 roku" - dodano.

Ekonomiści Citi prognozują, że inflacja CPI w 2022 r. będzie oscylować średnio w okolicy 10 proc. Podobnego poziomu wskaźnika cen Citi oczekuje również w 2023 r.

"Nasza prognoza inflacji zakłada możliwy spadek cen ropy w późniejszym okresie w tym roku, ale jeśli to się nie zmaterializuje, CPI może być wyższy" - zaznaczają autorzy raportu.

Ekonomiści podkreślają, że głównym czynnikiem ryzyka dla prognoz jest sytuacja geopolityczna, która w tej chwili wydaje się być nieprzewidywalna. (PAP Biznes)

