Ekonomiści Citi obniżyli prognozę wzrostu PKB Polski

Za względu na spowolnienie gospodarcze na świecie oraz prawdopodobne opóźnienia w napływie środków unijnych, ekonomiści Citi Handlowego obniżyli swoją prognozę wzrostu PKB Polski w 2021 r. do 5,0 proc. z 5,2 proc. szacowanych wcześniej, a w 2022 r. obniżyli do 4,7 proc. z 5,3 proc. - wynika z najnowszego raportu banku.

"Zrewidowaliśmy naszą prognozę PKB na ten rok do 5 proc. (-0,2 pkt. proc.) a na 2022 r. do 4,7 proc. (-0,6 pkt. proc.) za sprawą spowolnienia na świecie oraz prawdopodobnych opóźnień w napływie środków unijnych. Ostatnie dane z Niemiec pokazały znacznie słabsze wyniki produkcji przemysłowej, a indeks globalnych niespodzianek osiągnął najniższy poziom od maja 2020 r." - napisano w raporcie.

"Ponadto rosnące ceny energii wpływają na realny dochód gospodarstw domowych, a zaburzenia łańcucha dostaw ograniczają możliwości produkcyjne i zakupowe. Ponadto wzrost napięć z UE może prowadzić do opóźnienia napływu środków unijnych z funduszu odbudowy, co mogłoby odjąć ok. 0,1 pkt. proc. od tegorocznego wzrostu i 0,2-0,3 pkt. proc. od wyniku PKB w 2022 r." - dodano.

Ekonomiści zaznaczają jednak, że mimo rewizji prognoz PKB w dół, trudno mówić o scenariusz stagflacyjnym w przypadku Polski, biorąc pod uwagę, że PKB osiągnął poziom sprzed pandemii prawdopodobnie w II kw., a w 2022 r. luka popytowa może być dodatnia.

Z konsensusu przeprowadzonego przez PAP Biznes w ubiegłym tygodniu wynika, że w ciągu ostatniego miesiąca prognozy dotyczące wzrostu PKB Polski w 2021 r. spadły o 0,3 pkt. proc. do 5 proc.

Obniżyły się również prognozy na 2022 r. - rynek oczekuje, że wzrost PKB w przyszłym roku wyniesie 5,0 proc. wobec 5,2 proc. szacowanych wcześniej. (PAP Biznes)

