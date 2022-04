Ekonomiści BNP Paribas BP podnieśli prognozę stopy referencyjnej NBP do 8 proc.

fot. Kazyaka Konrad / / Shutterstock

BNP Paribas BP podniósł prognozę stopy referencyjnej NBP - obecnie bank zakłada, że na koniec trwającego cyklu podwyżek stóp procentowych osiągnie ona poziom 8 proc. wobec 6,5 proc. oczekiwanych wcześniej - napisali na Twitterze ekonomiści banku.

"Podwyższamy naszą prognozę stopy referencyjnej NBP i zakładamy, że na koniec trwającego cyklu podwyżek stóp procentowych osiągnie ona poziom 8 proc. wobec 6,5 proc., którego spodziewaliśmy się dotychczas" - napisali na Twitterze ekonomiści banku.

"Główny powód to nakręcanie się spirali płacowo - cenowej, przy wysokiej aktywności gospodarczej na początku bieżącego roku i perspektywach luzowania fiskalnego. Skłoni to naszym zdaniem RPP do jeszcze agresywniejszego zaostrzania parametrów polityki pieniężnej" - dodali. (PAP Biznes)

pat/ osz/